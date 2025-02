Les routes bientôt limitées à 90 km/h dans ce département français

Suite à l’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h en France, un département va bientôt modifier cette règle pour rétablir la vitesse à 90 km/h.

En 2018, le gouvernement a modifié le Code de la route, changeant les limitations de vitesse. Depuis, il est interdit de dépasser les 80 km/h sur les routes secondaires de France au lieu de 90 km/h. Cette décision a été prise afin de réduire le nombre d’accidents et de victimes sur la route et de renforcer la sécurité routière.

Crédit photo : iStock

Cependant, cette mesure n’a pas fait l’unanimité puisque des protestations sont apparues, ainsi que la crise des gilets jaunes. Pour cette raison, le Sénat a par la suite autorisé les différents départements français à repasser à 90 km/h s’ils le souhaitaient, qualifiant cette mesure de "disproportionnelle".

90 km/h dans ce département

Six ans plus tard, un nouveau département va changer ses limitations de vitesse. Il s’agit du département de l’Eure, en Normandie. Ce vendredi 7 février, le conseil départemental a voté en faveur du retour de la limitation de vitesse à 90 km/h sur certaines routes. En effet, les élus ont estimé que l’abaissement à 80 km/h n’a pas amélioré la sécurité routière et n’a pas diminué le nombre d’accidents sur les routes.

“On souhaite aujourd’hui repasser aux 90 km/h, après avoir fait l’analyse que le 80 km/h n’était pas au rendez-vous concernant malheureusement les victimes”, a déclaré Thierry Plouvier, vice-président du département de l’Eure en charge des mobilités, à Auto Plus.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le département de l’Eure va procéder à une analyse approndie des routes et de la circulation afin d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic d’ici 2036.

“Il y a tout un travail à faire. On va prendre les 420 itinéraires départementaux, sur lesquels on va faire une étude de fréquentation, d’accidentologie et de point noir, pour pouvoir sécuriser les itinéraires en question”, a indiqué Thierry Plouvier.

Ainsi, si certains axes seront limités à 90 km/h, les plus dangereux resteront à 80 km/h. Les municipalités vont adapter la signalisation et les infrastructures sur les routes. Au total, le remplacement des panneaux de limitation de vitesse devrait coûter près de 200 000 euros.