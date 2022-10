Secret Santa : 15 idées pour bien l'organiser

Le décompte de Noël est officiellement lancé et on pense déjà aux cadeaux à offrir. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un Secret Santa ? Découvrez nos 15 idées pour une organisation carrée.

L’impatience. Voilà le maître mot de tous les amoureux de Noël en cette rentrée de septembre. À cette période de l’année, on se rapproche petit à petit des fêtes de Noël. L’occasion de commencer à penser aux cadeaux.

Si les enfants ne vont pas tarder à préparer leur liste au père Noël, les adultes eux réfléchissent déjà aux idées. Pour changer un peu les habitudes, pourquoi ne pas organiser un Secret Santa avec votre famille, vos amis ou vos collègues.

Le Secret Santa, c’est quoi ?

Grande tendance aux États-Unis, le Secret Santa est une tradition que l’on retrouve dans les entreprises, au sein des familles et parfois même à l’école. Le but ? Offrir un cadeau insolite et décalé à une personne dont le nom aura été tiré au sort.

Avant de partir à la chasse au cadeau amusant, certaines règles sont définies en amont : le budget, le type de cadeau, etc. Le jour du déballage des cadeaux, ces derniers sont placés sur une table avec le nom du destinataire et/ou celui de l’offrant. L'offrant se révélera quand le destinataire ouvrira son cadeau, selon un ordre défini.

Si la tendance vous plaît, et vous donne envie de la tester cette année, découvrez sans plus attendre nos 15 idées pour bien organiser votre Secret Santa.



S’y prendre à l’avance pour bien préparer son Secret Santa

Pour une organisation parfaite de votre Secret Santa, il convient de le préparer bien à l’avance. Exit donc l’organisation 2 jours avant les fêtes. Le mieux est d’organiser votre Secret Santa dès le mois de novembre, chaque participant a ainsi le temps pour trouver le cadeau idéal.

Définir le budget

Il n’existe pas un budget spécifique, c’est à vous de le définir. De manière générale, le budget des Secret Santa entre collègues ou avec ses amis avoisine les 10/15€ maximum. Lorsqu’il est fait au sein d’une même famille, le budget peut être plus élevé. Libre à vous d’imposer ou non une limite de prix par participant.

Définir les critères

Pour compliquer un peu plus votre Secret Santa, vous pouvez définir les critères obligatoires des cadeaux : couleur unique, motifs similaires, etc.

Faire un tirage au sort

Avant de partir à la chasse aux cadeaux, le nom de chaque participant doit être inscrit sur un bout de papier, placé ensuite dans une urne. Chaque participant va ensuite tirer un nom au hasard et devra offrir le cadeau à cette personne tirée au sort.

Faire une wishlist

Pour éviter les mauvaises surprises, vous avez la possibilité de créer une wishlist pour chaque participant. Vous êtes sûr que votre Secret Santa ne pourra pas se tromper dans le choix du cadeau.

Des cadeaux à shopper partout

Pour votre Secret Santa, vous avez le choix entre les boutiques physiques et les boutiques en ligne. Libre à vous de vous y rendre pour essayer de trouver le cadeau idéal. En matière de cadeaux personnalisés ou décalés, Amazon propose une très large sélection de gadgets parfaits pour l'événement.

Des cadeaux sans fausse note

Si vous souhaitez offrir un cadeau qui plaira et surtout dont se servira son destinataire, il existe des idées que l’on peut considérer comme des valeurs sûres. Parmi elles : un mug, un cadre photo, une plante verte, une bougie, un lot de boules de Noël, du chocolat, une boîte à thé ou café, des confiseries, ou encore un bon d’achat dans l’une de ses boutiques préférées.

Des cadeaux DIY

Autre catégorie de cadeaux qui peut plaire, des cadeaux personnalisés. Si vous aimez les travaux manuels, libre à vous de composer votre cadeau. Pochette, cotons démaquillants, tote bag, broderie, macramé, bijoux, déco en pâte à sel ou encore gâteaux pour les plus gourmands.

Des cadeaux personnalisés

Si en revanche, vous n’êtes pas très manuel, misez sur des cadeaux facilement personnalisables en boutique : un mug, un porte-clés, un stylo, un tablier, un coussin, un tapis de souris, un album photo, etc. Les idées ne manquent pas !

Des cadeaux très WTF

Pour les plus décalés d’entre vous, rien de mieux que d’offrir des cadeaux totalement WTF. Le but ? Bien rigoler entre collègues ou entre amis. Nos idées de cadeaux WTF trouvées sur Amazon : un pull de Noël moche, un t-shirt pour femme ou homme à message, un ouvre-boîte d’un homme dénudé, des chaussettes sushi, un brosse WC à l’effigie d’un homme politique, ou encore des chaussettes avec des photos de vous.



Choisir un cadre sympa pour l'ouverture des cadeaux

L’ouverture des cadeaux de votre Secret Santa va être un vrai moment de détente entre amis ou entre collègues. SI vous pouvez l’organiser dans votre maison avec votre famille et vos amis, vous pouvez vous retrouver dans un bar avec vos collègues. Bonne soirée garantie !

Le bon moment pour offrir les cadeaux

En famille, entre amis ou en entreprise, le moment pour offrir les cadeaux du Secret Santa peut varier. En famille, le mieux est d’attendre le jour de Noël. Entre amis, pourquoi ne pas organiser une soirée à la maison quelques jours avant les fêtes de fin d’année et les vacances ? Enfin en entreprise, là aussi, tenez compte des vacances de chaque participant et proposez une date qui conviendra à tout le monde.

Organiser un concours de pulls moches

En plus de votre Secret Santa, et pour apporter encore plus de rires, pourquoi ne pas organiser un concours de pulls de Noël moches. Autre grande tendance américaine, cette tradition séduit de plus en plus les entreprises qui se prêtent au jeu.

Organiser un concours de tenues de Noël

Si l’idée des pulls moches ne vous tente pas, pourquoi ne pas vous laisser séduire par l’idée du concours de tenues de Noël. Bonnet, costume de Père Noël, costume de lutins, grosse barbe blanche, etc, on joue la carte à fond !

Échanger discrètement de Secret Santa

Si la chance vous a souri, cette dernière idée n’est pas pour vous. Si par contre, la chance n’a pas été de votre côté et que vous avez tiré au sort un collègue que vous n'appréciez guère ou avec qui vous êtes en conflit, deux options s’offrent à vous. Soit vous décidez de faire la paix une bonne fois pour toute. Soit vous essayez d’échanger discrètement avec un autre Secret Santa. On ne vous garantit pas d’y arriver mais vous pouvez toujours tenter.