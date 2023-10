Énigme visuelle : Seuls les plus perspicaces arrivent à trouver l'ours différent des autres

Toujours enclin à faire travailler votre matière grise ? Cette énigme visuelle consiste à retrouver l’intrus parmi tous ses visages d’ours ! Y arriverez-vous ?

Sur internet, il existe plein de façons de se divertir : lire des articles, regarder des vidéos et… résoudre des énigmes ! En effet, la toile regorge d’images qui font appel à votre sens de l’observation. Des casses-têtes visuels, qui peuvent être des illusions d'optique, qu’il faut résoudre en un coup d’oeil, si vous avez le regard assez acéré.

Par exemple, il existe cette énigme visuelle où il faut trouver quatre clés impaires en 25 secondes chrono maximum. Pour notre nouveau casse-tête, nul besoin de s’emparer d’un chronomètre.

Il s’agit d’une image à fond rose sur laquelle sont alignées des dizaines de têtes d’ours, de couleur rose, pour ajouter un peu plus de confusion au regard. Ici, le défi consiste à trouver le visage d’ours qui diffère des autres ! Êtes-vous prêts ? C’est parti !

Un ours pas comme les autres

Un balayage du regard, en long et en large, devrait vous permettre de détecter l’intrus en quelques secondes. Pour le remarquer, il suffit de repérer le détail très subtil qui différencie l’un des ours par rapport aux autres.Au regard de la couleur rose qui domine l’image, il faut se pencher sur les autres couleurs, même si elles sont très minimes, et surtout au détail du visage de l’ours. Vous vous apercevrez alors que l’un d’eux… ne sourit pas !

En effet, l’ours qui se trouve à droite, sur la deuxième ligne en partant du haut, nous fait… un cul-de-poule ! Ou bien feint-il l’étonnement, comme votre réaction lorsque vous l’avez enfin aperçu ?! Vous l’aviez ? Il faut l’avouer, cette énigme n’était pas la plus difficile qui existe !