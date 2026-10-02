Surnommé Wolverine, il ne mange que 60 grammes de poulet et 2 cookies par jour à cause d'une maladie rare

À 29 ans, Faizy Jamal est surnommé le « Wolverine dans la vraie vie » en raison de son apparence singulière due à une maladie rare.

Chaque personne est unique. Malheureusement, certaines personnes sont victimes de harcèlement en raison de leur singularité.

C’est ce qui est arrivé à Faizy Jamal, un Américain de 29 ans. Ce dernier a subi des critiques à cause de son apparence atypique, ce qui lui a valu le surnom de « Wolverine dans la vraie vie ». Aujourd’hui, il utilise sa notoriété pour inspirer les autres.

Surnommé Wolverine, il est né avec une maladie rare

Comme le rapporte LADbible, Faizy Jamal est né avec le syndrome de Waardenburg, une maladie génétique rare qui peut entraîner une surdité et des changements de pigmentation des cheveux et de la peau.

Ce n’est pas tout. Il est aussi atteint de la maladie de Hirschsprung. Celle-ci affecte le tube digestif. Par conséquent, Faizy Jamal, qui vit au Texas, a dû se faire retirer 85 % de ses intestins.

Crédit Photo : FAiZY Legend

Ces dernières années, des taches blanches sont apparues sur son visage, ses cheveux, son cou et ses coudes. Une particularité physique qui lui donne une certaine ressemblance avec le personnage de Wolverine dans X-Men. Malheureusement, cela lui a également valu d’être la cible de moqueries lorsqu’il était enfant.

« Les gens se moquaient de mon visage et me demandaient si j’avais été brûlé. Ou alors ils me disaient que je faisais 80 ans à cause des mèches blanches dans mes cheveux », raconte Faizy Jamal au site.

Complexé par son apparence, il a alors tenté de la dissimuler en maquillant les zones les plus claires de sa peau.

Harcelé puis mannequin

En grandissant, Faizy Jamal a gagné confiance en lui après avoir découvert Winnie Harlow, un mannequin canadien atteint de vitiligo.

« Je me suis dit : “Waouh, les gens l’adorent vraiment” », se souvient-il.

Il ajoute :

« Et je voulais être mannequin, pas un mannequin qui mesure 1,80 m ou qui a des abdos, mais un mannequin qui puisse réellement servir de modèle aux autres ».

À 29 ans, il s’est lancé sur les réseaux sociaux pour partager son quotidien. Très vite, ses contenus ont commencé à cartonner. Il est aujourd’hui suivi par près de 800 000 abonnés sur TikTok et Instagram et cumule des millions de vues.

Crédit Photo : FAiZY Legend

En parallèle, il travaille comme mannequin. Le fait d’être sous les projecteurs lui a permis d’accepter son apparence unique. Une belle revanche pour celui qui a longtemps été moqué pour sa différence.

Petit, Faizy Jamal a multiplié les allers-retours à l’hôpital. Il était aussi nourri par sonde pendant plusieurs années, jusqu’à la fin de son adolescence. Désormais adulte, Faizy Jamal doit encore faire attention.

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Inspirer les autres

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son régime alimentaire est très strict. Il ne peut en effet manger que de très petites quantités de nourriture.

« Je mange seulement 60 grammes de poulet et deux cookies aux pépites de chocolat par jour. Je ne mange pas de pizza ni de pâtes, rien de tout ça. Je n’en ai jamais mangé de toute ma vie », détaille-t-il.

Crédit Photo : FAiZY Legend

Mais hors de question pour Faizy Jamal de se laisser abattre. Il s’entraîne beaucoup à la salle de sport. Résultat : il a réussi à prendre du poids et à développer ses muscles.

« Je trouverai toujours un moyen de faire fonctionner les choses. Je sais qu’il y a des limites à ce que je peux manger, mais je sais que je peux faire avec », confie-t-il.

Enfin, il veut utiliser sa visibilité pour encourager d’autres personnes vivant avec des problèmes de santé à avancer malgré les critiques.