Marie-Ange roule depuis 40 ans dans sa Mercedes 200 D et refuse de s'en séparer malgré... 831 000 km au compteur

Quarante ans après avoir acheté sa Mercedes 200 D, Marie-Ange Gerbal roule toujours au volant de sa voiture allemande, affichant 831 000 kilomètres au compteur.

On l'illustre bien souvent par des photos vintage et elle suscite immanquablement l’étincelle chez les passionnés et les collectionneurs de voitures. La Mercedes 200 D, modèle populaire de la marque allemande construite entre 1985 et 1989, s’est faite rare avec le temps, mais elle existe toujours.

Auprès de La Dépêche, Marie-Ange Gerbal a témoigné de la fiabilité de son véhicule, acheté en 1987 avec 50 000 kilomètres au compteur. Sa Mercedes 200 D a accompagné quatre générations de la famille, de la mère de Marie-Ange jusqu’à ses petits-enfants. La propriétaire apprécie notamment son grand coffre, son confort et la fiabilité de son moteur diesel.

Crédit photo : Mercedes

Avec ses 75 chevaux et ses près de deux tonnes, la berline n’a évidemment plus les performances des automobiles modernes. Mais cela n’empêche pas Marie-Ange de prendre toujours autant de plaisir à son volant. Elle décrit sa voiture comme un véritable « vaisseau de la route » et lui a même donné un surnom : “La Vénérable”.

L’objectif du million de kilomètres dans le viseur

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La longévité de cette voiture tient aussi à la réputation du modèle, réputé pour sa robustesse et sa fiabilité. Marie-Ange affirme pourtant ne pas être particulièrement passionnée de mécanique. C’est surtout une relation de confiance qui s’est construite au fil des années.

Crédit photo : Mercedes

Aujourd’hui, elle semble encore parfaitement capable de prendre la route. Sa propriétaire estime même être « en harmonie » avec elle, après avoir vieilli à ses côtés sans jamais envisager sérieusement de s’en séparer.

Avec 831 000 kilomètres, « La Vénérable » pourrait désormais se rapprocher d’un nouveau record symbolique : celui du million de kilomètres.