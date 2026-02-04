Ce petit garçon de 4 ans atteint d'une paralysie cérébrale a couru 160 kilomètres afin de récolter de l'argent pour son école

Par |

Jacob Fallows

Le projet de ce petit britannique force le respect, lui qui a parcouru près de 160 km en un mois pour récolter des fonds.

Aller au-delà de la maladie

Il n’y a pas d’âge pour œuvrer pour la bonne cause. Ni même de condition physique requise. Jacob Fallows en est la preuve.

Le petit britannique de 4 ans est atteint de paralysie cérébrale, indique le média The Mirror. C’est une maladie causée par des lésions cérébrales irréversibles survenues sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, explique la Fondation Paralysie Cérébrale. Cela entraîne alors des troubles du mouvement ou de la posture qui durent toute la vie, poursuit la fondation.

Pourtant, cela n’empêche pas Jacob d’entreprendre des projets ambitieux. Le petit garçon a mené avec brio une campagne de collecte de fonds pour son école. Publiée sur le site JustGiving, la collecte vise à récolter des fonds pour organiser des voyages scolaires, des activités extrascolaires et acheter du matériel.

Un objectif dépassé pour la bonne cause

Jacob FallowsCrédit photo : The Mirror

Ainsi, durant tout le mois de janvier, Jacob a couru l’incroyable distance de 158 kilomètres, soit 4 kilomètres par jour à l’aide de son déambulateur. Le petit garçon n’était pas seul dans sa mission. Il pouvait compter sur ses camarades d’école. Ensemble, ils ont couru des tours dans la récréation de leur établissement.

Leur but était de récolter 1000 Livres sterling (soit 1160 euros). Les écoliers ont fait bien mieux, puisqu’ils ont récolté 1346 euros. Un bel exploit pour ces jeunes pousses pour qui il semblait normal de courir pour la bonne cause.

Jacob FallowsCrédit photo : The Mirror

Lee, le papa de Jacob, à couru pour une œuvre de charité, il y a trois ans. Depuis, c’est devenu une habitude et la famille Fallows court chaque année pour une association. Voilà qui a sans doute dû inspirer Jacob.

« Nous prenons plaisir à collecter des fonds pour de bonnes causes, c'est l'essentiel. Cela permet aussi de montrer que même si notre petit garçon est handicapé et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il y en a énormément qu'il peut faire. L'une d'elles est de rassembler les gens », résume parfaitement Lee.

On ne doute pas que Jacob a déjà en tête son prochain projet.

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

