Il roule en Mercedes sur une plage interdite pour une vidéo, sa voiture est engloutie par la marée

Capture d'écran Instagram montrant la voiture enlisée dans le sable

En Inde, un automobiliste de 18 ans n’a pas hésité à rouler sur une plage interdite au volant de sa Mercedes. Il a aussitôt été rattrapé par son karma.

« Qui sème le vent récolte la tempête ». Cette expression illustre à merveille la mésaventure vécue par un jeune homme de 18 ans. Une scène ubuesque capturée en vidéo et diffusée sur les réseaux sociaux.

Les faits se sont produits le 9 octobre dernier en Inde. Ce jour-là, un automobiliste de 18 ans - un brin téméraire - s’est rendu sur une plage de Surat au volant de sa belle Mercedes rouge pour tourner une vidéo.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que cet endroit est interdit aux véhicules. Un panneau a notamment été installé pour marquer cette interdiction.

Il contourne l’interdiction et en paie le prix

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le conducteur n’en a fait qu’à sa tête. Il s’est ainsi engagé sur la plage sans se soucier des règles, commettant au passage une infraction, rapporte le site NDTV.

Sa décision s’est retournée contre lui quelques instants plus tard. Comme le précisent nos confrères, le propriétaire du véhicule s’est enlisé dans le sable.

Capture d'écranCrédit Photo : NDTV

Ce n’est pas tout. Il s’est aussi retrouvé piégé par la marée montante. Des passants ayant assisté à cette péripétie lui sont venus en aide. Ils ont essayé de dégager la voiture, mais cette tentative a échoué.

La police veut punir le coupable

Face à l’urgence de la situation, l’adolescent n’a pas eu d’autre choix que d’alerter les secours avant que la voiture ne disparaisse dans l’eau.

C’est dans ce contexte qu’une dépanneuse a été dépêchée sur les lieux. Sur place, les secouristes ont utilisé une grue pour extraire la Mercedes.

Capture d'écranCrédit Photo : NDTV

Si cet incident peut faire sourire, celui-ci a fortement agacé la police locale. La réaction des forces de l’ordre a été immédiate : elle a identifié le conducteur afin de le punir.

« Nous souhaitons que son permis soit annulé. Nous informerons également sa compagnie d’assurances afin qu’aucun frais lié à cet accident ne soit pris en charge », a déclaré Deep Vakil, commissaire adjoint.

Les autorités ont indiqué que les contrôles de police seront plus nombreux sur cette plage.

Source : NDTV
Voiture Plage

