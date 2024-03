Le mariage gay bientôt légal en Thaïlande, une première historique

En Thaïlande, une avancée majeure a eu lieu pour les droits LGBT+ car les députés ont voté en grande majorité en faveur de la légalisation du mariage homosexuel dans le pays.

La Thaïlande est un pays réputé pour sa tolérance et la communauté LGBT+ est très visible sur le territoire. Cependant, il existe encore des lois conservatrices qui alimentent les discriminations envers les couples homosexuels et les personnes transgenres dans le pays. Pendant des décennies, les activistes ont lutté pour faire légaliser le mariage gay en Thaïlande et après des années d’attente, ils semblent enfin avoir été entendus.

Ce mercredi 27 mars, les députés thaïlandais ont voté en faveur de la légalisation du mariage homosexuel dans le pays. Ce vote a été adopté par une large majorité, avec l’adhésion des principaux mouvements politiques. À l’annonce des résultats, des applaudissements ont retenti dans l’hémicycle et certains élus n’ont pas hésité à brandir des drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT+.

“Aujourd’hui, la société nous a prouvé qu’elle faisait attention aux droits LGBT+. Maintenant, nous allons enfin avoir les mêmes droits que les autres”, a annoncé le député Tunyawaj Kamolwongwat, membre du parti progressiste Move Forward.

Le mariage gay bientôt légalisé

La proposition adoptée par les députés vise également à modifier les mots “hommes”, “femmes”, “maris” et “épouses” dans la loi sur le mariage afin de les remplacer par des termes non genrés. En plus de cela, cette loi ouvre les droits aux couples homosexuels en matière d’adoption et d’héritage.

“C’est un énorme pas pour notre pays. J’espère que la dernière étape va se dérouler de manière fluide et que la Thaïlande sera au même niveau que le reste du monde en matière de droits LGBT+”, a déclaré Mookdapa Yangyenpradorn, porte-parole du groupe de défense des droits humains Fortify Rights.

Crédit photo : iStock

En effet, si cette avancée est très importante, il reste encore une étape pour que le mariage gay soit officiellement légalisé en Thaïlande. Le texte de loi devra passer devant le Sénat avant sa promulgation définitive par le roi Maha Vajiralongkorn. Une procédure qui pourrait prendre quelques semaines, voire quelques mois.

Ainsi, la Thaïlande pourrait devenir le premier pays d’Asie du sud-est à légaliser le mariage gay, et le troisième pays d’Asie après Taïwan et le Népal.