Maria Branyas est morte à 117 ans. Des chercheurs ont étudié sa longévité, son microbiote intestinal et son habitude de manger trois yaourts par jour.

Maria Branyas Morera est une femme catalane devenue doyenne de l’humanité. Lorsqu’elle est décédée en 2024 à l’âge de 117 ans, elle était la personne la plus âgée de la planète. Face à cette situation, une question se pose : quel a été son secret pour vivre aussi longtemps ?

Pour le savoir, des chercheurs se sont penchés sur la question dont le Dr Manel Esteller, qui a participé à l’étude sur la longévité de Maria Branyas Morera publiée dans la revue scientifique Cell Reports Medicine. Cette recherche a impliqué plus de 40 scientifiques qui sont arrivés à des conclusions étonnantes.

Le secret de sa longévité

Pour commencer, les chercheurs se sont penchés sur la question de la longévité héréditaire. En effet, notre durée de vie peut être influencée par notre patrimoine génétique, l’ADN transmis par nos parents. Ainsi, la durée de vie de nos parents et grands-parents peut nous donner une idée de notre propre espérance de vie puisqu’elle établit à 50% notre durée de vie.

Crédit photo : Institut Josep Carreras

Dans le cas de Maria Branyas Morera, plusieurs de ses proches et ancêtres ont vécu jusqu’à 90 ans, ce qui lui donnait une bonne longévité héréditaire. Les habitudes de vie des centenaires suscitent aussi la curiosité, comme celles de cette nageuse de 101 ans.

Trois yaourts natures par jour

Mais l’un des secrets de longévité de Maria Branyas Morera était sa consommation de yaourts. Pendant des années, la centenaire mangeait trois yaourts par jour, de la marque La Fageda, natures et non sucrés. Tout comme cette autre femme qui a vécu jusqu'à 117 ans et qui ne mangeait qu'un seul et même plat au quotidien, Maria Branyas Morera avait ses habitudes culinaires.

Cette consommation a eu des conséquences sur sa santé puisque Maria Branyas Morera avait le microbiote intestinal d’une personne beaucoup plus jeune, semblable à celui d’un enfant. Son microbiome présentait une forte concentration de bifidobactéries et d’autres micro-organismes aux propriétés anti-inflammatoires, ce qui la protégeait contre les maladies.

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“Une consommation inhabituelle de yaourts”

En plus de cela, on a retrouvé une faible concentration d’autres micro-organismes associés au vieillissement prématuré chez Maria Branyas Morera, malgré son âge avancé.

“Bien que des études plus détaillées soient nécessaires, le fait que notre supercentenaire de la région ait une consommation inhabituelle de yaourts, trois par jour, pourrait être associé à cette survie”, a déclaré Manel Esteller.

En plus de cela, Maria Branyas Morera n’était pas exposée aux toxines puisqu’elle ne fumait pas et ne buvait pas d’alcool. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à manger chaque jour pour vivre plus longtemps !