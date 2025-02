Trouverez-vous l'erreur presque impossible à déceler dans cette image ?

Cette énigme visuelle risque de mettre vos nerfs à rude épreuve. Cependant, il va falloir faire preuve d’observation et de réflexion pour trouver l’erreur en un temps imparti.

Les énigmes visuelles, vous en avez l’habitude. Surtout chez Demotivateur où l’on vous propose casse-tête, puzzles, illusions d’optique et énigmes en tous genres régulièrement. Mais on doit vous prévenir, ce défi d’optique que l’on vous soumet aujourd’hui n’est pas des plus faciles.

Afin de faire travailler votre sens de l’observation, vos fonctions cognitives et votre rapidité, les jeux et énigmes que l’on trouve sur le net sont très efficaces. Le défi choisi pour aujourd’hui va, à coup sûr, donner du fil à retordre à bon nombre d’internautes.

Dans ce jeu, le but est de trouver ce qui cloche dans l’image présentée ci-dessous. En effet, une erreur se cache au beau milieu de ce dessin. À première vue, tout semble correct. Il se peut même que vous remarquiez le détail qui intrigue sans penser qu’il s’agit bel et bien de l’erreur que vous devez mettre en évidence.

Le diable se cache dans les détails

Pour ce défi visuel, il vous faudra non seulement faire preuve d’attention, mais également de réflexion. Regardez attentivement ce qui pourrait sortir de l’ordinaire chez cette patineuse et le décor qui l’entoure. Pour corser le tout, vous devez résoudre ce problème en sept secondes montre en main.

Vous êtes prêt ? C’est parti !

Crédit photo : The Sun

Vous n’avez pas encore trouvé ? Regardez de nouveau l’image et prenez votre temps. Rappelez-vous, l’erreur n’est pas évidente au premier abord mais en y réfléchissant bien, ce détail caché pourrait causer bien du tort à l’athlète. On vous aide un peu, il faut chercher du côté de son équipement.

Vous n’avez toujours pas trouvé ? On vous livre la réponse tout de suite.

Il fallait prêter tout particulièrement attention aux patins de la patineuse. Notamment à ses lames. Comme on peut le voir, celles-ci sont dentelées et bosselées. Elles pourraient même ressembler à des roues de patins à roulettes, ce qui n’est pas approprié pour une glisse douce sur la glace. Il est donc impossible pour l’athlète de patiner correctement et sans danger.

Crédit photo : The Sun