Un Breton joue pour la première fois à EuroDreams et remporte... le gain maximum !

Comment réagiriez-vous si vous remportiez 7 millions d’euros. Ce 8 janvier, un breton a touché le jackpot. Zoom.

Et si vous remportiez le gros lot, le jackpot, le graal ultime : un chèque de 7 millions d’euros ? Le rêve ! C’est ce qu’a vécu un Breton, ce 8 janvier 2024. Pour bien commencer l’année 2024, l’homme a joué au nouveau jeu de la FDJ, l’EuroDreams. Et cela a payé puisqu’il a empoché 20 000€ par mois pendant 30 ans. Une somme qui donne des frissons.

Crédit : FDJ

Le jackpot remporté

Sa combinaison gagnante ? “13, 19, 25, 26, 33, 40 et le numéro Dream : 1”. Il est le seul à l’avoir devinée en Europe. Selon la FDJ, l’homme âgé d’une quarantaine d’années serait plus qu’heureux. Lorsqu’il a appris être le grand vainqueur, il aurait appelé sa femme et déclaré : “Nous n’aurons plus jamais de problèmes d’argent.” Il aurait confié : “je souhaite aider mon entourage et vivre plus paisiblement au quotidien.” L’homme a même confié vouloir continuer à travailler. Une sage décision afin de garder les pieds sur terre.

Pour l’instant, place aux projets, le gagnant et sa femme prévoiraient déjà de s’envoler vers Tahiti, pour des vacances idylliques. Un bon programme en perspective. Pour rappel, le jeu Eurodream lancé en novembre 2023 par la FDJ consiste à “cocher une liste de 6 numéros et 1 N°Dream au minimum et 10 numéros et 5 N°Dream au maximum selon la limite autorisée”, précise la FDJ.

Crédit : FDJ

Le 15 novembre dernier, un homme remportait au Loto 15 millions d'euros. Il se voyait déjà quitter son boulot et s'envoler en direction des Seychelles pour un voyage paradisiaque. Preuve que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et il faut avouer que cela fait rêver. N'est-ce pas ? Alors, à qui le tour désormais ?

À noter : les jeux d’argent comportent des risques.