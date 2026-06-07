Un chauffeur de bus dépose des enfants devant chez eux pour leur sécurité... et se fait licencier

Pour des raisons de sécurité, un chauffeur de bus scolaire déposait des enfants devant chez eux. Cependant, il a été licencié et le tribunal a confirmé cette décision.

Damien Tabard est chauffeur de bus scolaire en Haute-Vienne depuis 17 ans. Pour assurer la sécurité des enfants, il n’hésitait pas à déposer ces derniers devant chez eux pour ne pas qu’ils aient de problème sur la route. Ainsi, il laissait les collégiens devant la porte de leur maison plutôt qu’aux arrêts de bus officiels.

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Ce geste était très apprécié des parents, comme cette mère de famille qui a remercié Damien Tabard pour avoir assuré la sécurité de sa fille, qui devait parcourir 650 mètres dans le noir, sur une route sans trottoir ni éclairage.

Il se fait licencier

Au départ, ce changement d’itinéraire ne posait pas de problème. Cependant, en 2022, le transporteur a changé et l’entreprise était moins tolérante vis-à-vis du chauffeur, comme le rapporte Le Parisien. Celui-ci a été réprimandé pour ses “nombreux arrêts sauvages” et se serait montré insultant, selon l’entreprise. Il a finalement été licencié.

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Suite à cette affaire, une pétition avait été lancée pour soutenir Damien Tabard. L’affaire a été portée en justice et de nombreux parents d’élèves se sont déplacés pour apporter leur soutien au chauffeur de bus.

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Le licenciement confirmé

Malheureusement, les Prud’hommes de Limoges ont finalement tranché en faveur de l’entreprise et ont confirmé le licenciement du chauffeur de bus. Ce dernier a indiqué qu’il ne ferait pas appel à cette décision.

Si Damien Tabard a perdu son emploi, il lui reste une maigre consolation : les arrêts de bus ont été redéfinis pour sécuriser le parcours des enfants. Une décision qui prouve que ces derniers n’étaient pas en sécurité et que le chauffeur avait raison de modifier son itinéraire…