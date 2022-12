Une pétition est en ligne pour soutenir le chauffeur de bus licencié pour avoir déposé une élève devant chez elle

Un chauffeur de bus a été licencié pour avoir effectué des « arrêts sauvages » en déposant des élèves devant chez eux, par mesure de sécurité. Pour le soutenir et demander sa réintégration, une pétition a été créée et a déjà récolté plus de 56 000 signatures.

Il y a quelques jours, en Haute-Vienne, un chauffeur de bus a été licencié pour faute grave. La raison ? Le chauffeur, Damien Tabard, a déposé une élève devant chez elle plutôt qu’à l’arrêt de bus, pour lui éviter d’emprunter une route de campagne jugée dangereuse.

Sans le chauffeur, la jeune fille aurait dû marcher 650 mètres sur une route sinueuse en pleine nuit, sans trottoir, ni éclairage, ni marquage au sol.

« Je l’ai signalé plusieurs fois, mais rien n’a été fait, a expliqué le chauffeur. Du coup, j’estimais que je devais m’adapter. On me reproche des arrêts sauvages mais pour moi, ce sont des arrêts de sécurité. »

Une pétition en soutien au chauffeur

Son licenciement a provoqué l’indignation des habitants du village et récemment, une pétition a été lancée pour soutenir Damien Tabard. Damien Maudet, député NUPES, invite les personnes qui le souhaitent à signer cette pétition qui demande la réintégration du chauffeur de bus.

« Nous prions le gérant de bien vouloir réintégrer ce chauffeur qui a simplement fait preuve de bons sens en ces temps où l’insécurité augmente considérablement et qui est apprécié par tous les parents d’élèves », peut-on lire sur la pétition.

En seulement quelques jours, cette pétition a déjà récolté plus de 56 000 signatures.

Il conteste son licenciement

Selon le député Damien Maudet, la région refuserait de déplacer cet arrêt de bus dangereux. Cependant, la région Nouvelle-Aquitaine affirme n’avoir jamais reçu de demande avant la médiatisation de cette affaire.

« S’il y avait eu un accident grave à cet endroit, on m’aurait demandé ce que je fais pour la sécurité des enfants », s’est défendu Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports.

Le chauffeur de bus a quant à lui décidé de contester son licenciement et sera reçu au tribunal des Prud’hommes de Limoges.