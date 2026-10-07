Ils quittent New York pour reprendre le café restaurant d'un village de 400 habitants du Tarn : ce jeudi, « La Source » devient « Merci Mamies »

Après s’être installés à New York, Sylvain et Soraya ont décidé de tout quitter pour s’installer dans un petit village de 400 habitants en France et reprendre un café restaurant.

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Sylvain et Soraya

Lassées de leur quotidien, certaines personnes n’hésitent pas à sauter le pas pour changer de vie. C’est le cas de Soraya et Sylvain Falipou-Karkari, qui ont quitté New York pour vivre dans un petit village de 400 habitants en France, dans le Tarn.

Leur histoire a commencé en 2017, alors qu’ils chantaient tous les deux dans un opéra à Berlin. Le couple voulait faire carrière dans l’opéra et s’est rencontré lors d’une représentation. Depuis, Soraya et Sylvain ne se sont plus jamais quittés.

Ils décident de tout quitter

Sylvain est parti de France pour rejoindre Soraya aux États-Unis et a travaillé dans plusieurs restaurants tout en chantant de temps en temps. Le couple s’est ensuite installé à New York, où Soraya a obtenu une place dans une grande entreprise. De son côté, Sylvain était professeur de chant dans un lycée et continuait de cuisiner dans des restaurants le soir après les cours.

Même s'ils étaient installés dans une routine confortable, Soraya et Sylvain ont décidé de tout quitter, comme cette femme qui a ouvert une boulangerie dans la campagne japonaise après avoir fait le tour du monde.

Ils reprennent un restaurant

Amoureux du monde de la restauration, Sylvain a décidé de reprendre un établissement en France. Par chance, il est tombé sur l’annonce d’un couple originaire du Tarn qui souhaitait revendre son café restaurant nommé “La Source”, à Cammazes.

Le restaurantCrédit photo : La Source devient Merci Mamies / Facebook

“J’ai toujours rêvé d’avoir mon propre restaurant. En janvier 2026, je me suis rappelé du 13h de Jean-Pierre Pernaut et de la fameuse plateforme SOS Villages, donc nous sommes allés y jeter un oeil. Je suis venu en France au mois de février pour le visiter seul une première fois et ça a été le coup de foudre instantané”, a confié Sylvain à Actu.

Ils ne sont pas les seuls à changer de vie pour venir en France. C’est aussi le cas d’une Américaine qui, à la mort de son mari, a décidé de racheter un château en France pour créer la maison de ses rêves.

La suite après cette vidéo

De New York au Tarn

En avril 2026, Sylvain et Soraya ont quitté la grande ville de New York pour s’installer à Cammazes, un petit village de 400 habitants, et reprendre le café restaurant.

“C’était un peu stressant pour moi qui ai toujours vécu aux États-Unis mais ça me plaît beaucoup. La vie est plus paisible ici et les gens nous ont tout de suite bien accueillis”, a confié Soraya.

screenshot du post du nouveau restaurant

Si l’établissement va changer de nom pour devenir “Merci Mamies”, les repas seront les mêmes. Le couple veut servir “une cuisine traditionnelle française généreuse, faite maison et avec beaucoup d’amour”, en utilisant uniquement des produits frais. Le restaurant sera ouvert tous les midis du lundi au vendredi ainsi que le vendredi soir, où le repas sera accompagné d’un concert.

Il sera possible de boire un verre au bar tous les jours et soirs de la semaine. Le dimanche midi, de grands banquets seront organisés. En plus de cela, le couple souhaite conserver le camion pizza pour la période estivale. Après plusieurs semaines passées en compagnie des anciens propriétaires, Soraya et Sylvain vont officiellement ouvrir leur restaurant ce jeudi 8 octobre.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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