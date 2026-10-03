À la mort de son mari, elle se retrouve seule à 56 ans et décide de racheter un château en France pour créer la maison de ses rêves

L'histoire d'Abigail Carter, une Américaine propriétaire d'un château dans le Lot-et-Garonne

Dans une tribune à Business Insider, Abigail Carter témoigne de son expérience de changement de vie après la mort de son mari lors des attentats sur le World Trade Center. Un cheminement qui l’a mené dans un château en France.

Le 11 septembre 2001 devint une date tristement célèbre, encore plus pour les Américains qui ont perdu des proches dans les décombres du World Trade Center. Il y a 25 ans de cela, Abigail Carter s’est retrouvée veuve, avec deux enfants âgés de 2 et 6 ans, à élever.

Elle a quitté New York pour trouver refuge à Seattle, à l’extrême opposé du pays, s’est adonnée à la littérature et à la peinture. 20 ans à reconstruire sa vie en construisant celle de ses enfants. En mai 2022, Abigail aspire à une nouvelle vie alors que ses enfants ont terminé leurs études et pris leur indépendance.

Crédit photo : Abigail Carter / Business Insider

Un rêve d’Europe

Un jour, sa fille lui montre une vidéo YouTube sur un jeune couple avec deux jeunes enfants en train de rénover un château en France.

“Ils m'ont rappelé mon mari et moi il y a longtemps, et comment nous avions rénové des maisons historiques dans des villes comme Londres et Boston tout en élevant de jeunes enfants. En tant que jeunes mariés, nous rêvions de vivre un jour quelque part en Europe, peut-être un petit chalet dans la campagne française, mais c'est devenu un fantasme lointain lorsqu'il a été transféré aux États-Unis pour le travail.”

Crédit photo : Abigail Carter / Business Insider

Après avoir regardé ces vidéos, ce rêve est revenu en bouillonnant et elle a réalisé que c'était peut-être le moment idéal pour commencer à le poursuivre. Vient alors l’idée de partir à l’étranger, et plus précisément en France, pour explorer les bâtiments historiques à vendre.

“J'ai décidé de chercher des propriétés avec plusieurs chambres qui n'avaient pas besoin de rénovations trop importantes, qui n'étaient pas loin des transports internationaux et qui étaient situées dans une zone qui ne deviendrait pas trop froide en hiver. Toulouse semblait un endroit parfait pour commencer.”

Un château trouvé près de Toulouse

Elle visite la France pendant trois semaines, revient à Seattle sans avoir trouvé son bonheur, puis poursuit ses recherches sur Internet, où elle déniche sa perle rare :

“Après l'avoir vu en ligne, j'ai convaincu mon agent immobilier de quitter ses locaux et de me montrer la propriété."

Le Château de Borie dans le Lot et Garonne, dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux, était inoccupé depuis plusieurs années. Il y avait 12 chambres et 12 salles de bains et, plus important encore, de nouveaux systèmes septiques, électriques, de plomberie et de chauffage.

Crédit photo : Abigail Carter / Business Insider

Après avoir visité plus de 15 propriétés au cours de deux voyages distincts, elle savait qu'avoir ces éléments essentiels mis à jour en place dans un manoir plus ancien était un cadeau rare.

“ Je me suis dit que la propriété était dans un état que je pouvais gérer moi-même, elle avait juste besoin d'un lifting intérieur et de quelques meubles.”

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Un manoir transformé en retraite

Après une heure de visionnage, Abigail envoie une offre à bas prix, près de 70 000 euros en dessous du prix demandé. En 30 minutes, la négociation se fixe sur le prix de 610 000 euros.

“J'ai contracté un prêt immobilier sur ma maison de Seattle, ce qui, avec quelques économies supplémentaires, me permettrait de payer la maison en espèces, car obtenir un prêt en France serait extrêmement difficile. Pour aider à obtenir un visa, j'ai dû créer un plan d'affaires pour mon idée de retraite mal conçue afin d'obtenir un certificat "d'entreprise réelle et sérieuse", un nom que j'ai trouvé humoristique. Aussi stupide que cela puisse paraître, cela m'a aidé à solidifier ma vision.”

Crédit photo : Abigail Carter / Business Insider

Trois mois plus tard, l’acquisition est finalisée pour le plus grand bonheur d’Abigail qui concrétise son changement total de vie. À la demande pressante de sa fille, elle a commencé à documenter chaque étape du voyage sur YouTube et Instagram sous le nom de "Chroniques du Château".

Crédit photo : Abigail Carter / Business Insider

Une exposition qui lui a permis de faire connaître son entreprise. Elle cumule aujourd’hui plus de 100 000 abonnés sur toutes les plateformes. Dans son château, elle organise des retraites d'écriture ou des clubs de souper avec un chef formé au Michelin. Quatre ans plus tard, l'entreprise de retraite se soutient, gagnant un revenu brut d'environ 80 000 euros par an.