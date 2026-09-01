Excédé qu'un couple soit « trop lent » à 3 000 mètres, un guide de montagne double dans un passage dangereux et tente d'étrangler l'alpiniste

Dans les Alpes, une altercation a eu lieu entre des alpinistes et un guide de montagne, à 3 000 mètres d’altitude. Le guide a doublé dangereusement les alpinistes, estimant qu’ils étaient trop lents.

Le 22 août dernier, un incident est survenu sur le sentier de Mürztaler Steig, dans les Alpes autrichiennes. Un couple d’alpinistes polonais était présent sur le sentier et escaladait en direction du refuge, à 3 000 mètres d’altitude. Pour y parvenir, ils devaient parcourir une descente sinueuse et dangereuse en via ferrata. Ce chemin est connu pour être difficile, et c’est notamment près de cet endroit qu’un homme a abandonné sa petite amie, qui est morte de froid.

Le passage était étroit et la descente technique. Il fallait donc prendre ses précautions pour ne pas tomber et se blesser. Pour cette raison, l’homme a décidé de laisser sa femme passer en premier et d’attendre un peu, pour lui laisser de l’espace et le temps de descendre.

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Un conflit éclate

Cependant, le couple était suivi par un guide de haute montagne, qui a estimé que les alpinistes étaient trop lents. Ainsi, il n’a pas attendu qu’ils descendent et les a doublé, séparant l’homme de sa femme.

“Pendant l’ascension, nous avons croisé un guide de montagne. À un moment donné sur la via ferrata, j’ai délibérément attendu pour laisser plus d’espace à ma femme. Malgré cela, le guide s’est brusquement interposé entre nous”, a expliqué le Polonais dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

En effet, le guide de montagne est passé devant l’alpiniste, alors que ce dernier suivait sa femme. Jugeant que le couple était trop lent, il a voulu le doubler dans un endroit dangereux.

“Je lui ai dit que je passais devant. Sa réponse a été extrêmement arrongante : il a clairement fait comprendre que, parce qu’il était guide de montagne, je devais me taire et accepter son comportement. Malheureusement, la situation a dégénéré, au point que le guide a adopté une attitude agressive et provocatrice sur une crête exposée”, a expliqué l’alpiniste.

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Le guide risque 3 mois de prison

Sur les images de la vidéo, on voit clairement le guide passer devant le couple et crier : “Je suis guide de montagne, ferme ta gueule !” ainsi que “Je monte là-haut pour te mettre mon poing dans la figure !”

Les insultes ont fusé des deux côtés et la situation a dégénéré. Toujours à 3 000 mètres d’altitude sur une crête abrupte, le guide a fait demi-tour, est passé très près de la femme qui tentait de descendre et a voulu étrangler le Polonais. Celui-ci lui a demandé de bien se comporter, la femme s’est interposée et le guide est finalement parti.

“C’est incroyable ! Ce comportement est désastreux et absolument inacceptable. Dépasser d’autres randonneurs ou alpinistes en montagne est tout à fait normal et compréhensible. Cependant, j’attends d’un guide de montagne professionnel qu’il fasse preuve de courtoisie, de discernement et surtout, qu’il soit responsable de la sécurité de tous ceux qui l’entourent. La montagne est un lieu pour tous, quels que soient leur expérience, leurs compétences ou leur rythme. Le respect et la considération mutuels doivent toujours primer”, a déclaré l’alpiniste.

Deux associations autrichiennes de guide de montagne ont dénoncé le comportement de l'homme. La police locale a quant à elle ouvert une enquête. Si le guide est reconnu coupable de mise en danger de l’intégrité physique des alpinistes, il risque jusqu’à trois mois de prison. Le couple a quant à lui pu continuer sa route sans encombre et a atteint le sommet en toute sécurité… et en prenant son temps.