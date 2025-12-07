Il abandonne sa petite amie au sommet d'une montagne, elle meurt de froid

Alors qu’un couple s’apprêtait à gravir le plus haut sommet d’Autriche, la femme n’a pas pu terminer l’ascension, exténuée. Son compagnon, un alpiniste expérimenté, l’a alors abandonnée dans la montagne, la laissant mourir de froid.

Un drame s’est récemment produit en Autriche. Un couple est parti en excursion pour gravir le Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche qui culmine à 3 800 mètres. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu lors de cette excursion. La femme, âgée de 33 ans, s’est retrouvée à bout de forces et ne parvenait plus à avancer.

Crédit photo : iStock

Son compagnon a alors décidé d’aller chercher de l’aide. Cependant, il l’a laissée seule en pleine montagne, dans des conditions hivernales extrêmes, alors qu’elle n’avait aucune protection contre le froid. La jeune femme est alors décédée, morte de froid. Malheureusement, ces décès ne sont pas rares lors des sessions d'alpinisme, comme le témoignent les nombreux corps qui refont surface sur le chemin de l'Everest.

Il abandonne sa petite amie

Si cette histoire interroge, c’est avant tout parce que son compagnon était un alpiniste expérimenté.

“Vers 2h du matin, l’accusé a laissé sa petite amie sans protection, épuisée, en hypothermie et désorientée à environ 50 mètres en contrebas de la croix simmitale du Grossglockner. La femme est morte de froid. Etant donné que l’accusé, contrairement à sa compagne, était déjà très expérimenté en matière d’expéditions alpines en haute altitude et qu’il avait planifié le voyage, il devait être considéré comme le guide responsable de l’excursion”, a déclaré le parquet dans un communiqué relayé par Lad Bible.

Crédit photo : iStock

Plusieurs choses sont reprochées à l’homme. Il n’a pas tenu compte du manque d’expérience de sa petite amie avant de l’entraîner dans cette ascension. Il est également accusé d’avoir commencé l’expédition avec 2 heures de retard dans le parcours prévu et de ne pas avoir emporté suffisamment d’équipements de bivouac d’urgence.

Il risque 3 ans de prison

Mais ce n’est pas tout. L’homme est également accusé d’avoir laissé sa partenaire utiliser du matériel inadapté pour une excursion en haute montagne. En plus de cela, il n’a pas passé d’appel d’urgence à la tombée de la nuit et n’a pas fait demi-tour à temps, compte tenu des conditions météorologiques difficiles. Enfin, il n’a pas émi de signaux de détresse lorsqu’un hélicoptère de la police a survolé la zone.

En définitive, l’homme est tenu responsable du décès de sa petite amie, qu’il n’a pas su mettre à l’abri pour la protéger du froid. Pour toutes ces raisons, il a été inculpé d’homicide involontaire par négligence grave. Son avocat privilégie toujours “la thèse d’un tragique accident” et affirme que l’accusé “regrette profondément la tournure des événements”. Il risque désormais jusqu’à trois ans de prison.