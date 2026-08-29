Un bébé reçoit enfin une pierre tombale, 120 ans après sa mort

En Californie, un bébé a enfin obtenu une pierre tombale dans un cimetière, 120 ans après sa mort.

Mieux vaut tard que jamais.

Plus d’un siècle après sa mort, Maytie Raker a eu droit à une pierre tombale alors qu’elle a été la première personne enterrée au cimetière d’Inglewood Park, en Californie. Pourtant, sa tombe est restée sans aucune inscription pendant 120 ans.

Crédit Photo : Cimetière d’Inglewood Park

Elle obtient une pierre tombale 120 ans après sa mort

Selon CBS News, la petite Maytie n’avait que quatre mois lorsqu’elle est décédée. Elle a été la première à reposer au cimetière d’Inglewood Park, le 20 juillet 1906.

« Nous devions rendre justice à la famille Raker », a déclaré Alex Padilla, membre du conseil municipal de la ville.

La fillette a donc reçu une stèle le mercredi 12 août.

« Aujourd’hui est l’un de ces moments où l’on se souvient de ceux qui sont partis, mais qui ne sont jamais oubliés. Et nous célébrons la vie de Maytie », a-t-il ajouté.

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« Nous sommes une famille »

Cette stèle permanente a été commandée et offerte par la direction du cimetière, qui souhaitait enfin rendre hommage à Maytie 120 ans après sa mort.

« Le cimetière existait déjà avant même qu’Inglewood ne devienne officiellement une ville », a confié Brendt Stallings, son directeur général.

Avant d’ajouter :

« Nous sommes conscients de la place particulière et du rôle important que nous occupons au sein de la communauté et de Los Angeles (…) ».

L’histoire de Maytie permet également d’en apprendre davantage sur la famille Raker. Elle était la première enfant de King D. et Jessica Raker. Sa sœur cadette, Hattie, est aussi décédée en bas âge l’année suivante. Leur frère, Alexander, a vécu jusqu’en 1993 et perpétué l’héritage familial.

« C’est ça, la ville d’Inglewood. Nous sommes une famille, nous nous souvenons des jours et des moments importants, et nous nous réunissons pour les bons moments. Nous nous retrouvons aussi pour nous souvenir », a poursuivi Dionne Faulk, membre du conseil municipal.

La pierre tombale de Maytie est décorée de papillons et d’une fleur. Au-dessus de son nom, on peut lire : « À jamais dans nos cœurs ». Elle repose aux côtés de sa petite sœur, dont la pierre est ornée de motifs similaires.