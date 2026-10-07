Il achète un ticket de loterie à 1 dollar et laisse la machine choisir ses numéros : ce retraité prêt à reprendre le travail empoche 150 000 euros

Direction les États-Unis, où un habitant de Caroline du Nord a décroché le jackpot à la loterie. Une somme qui tombe à pic pour le gagnant.

Une somme plus que bienvenue !

Reid Needham, originaire de Seagrove, une ville de Caroline du Nord, aux États-Unis, a vécu une journée riche en émotions le jeudi 1er octobre.

La raison ? Ce retraité américain a remporté la moitié d'un jackpot de 335 554 dollars (environ 308 000 euros) à la loterie. Un gain qui arrive au bon moment puisque le gagnant était prêt à mettre sa retraite entre parenthèses pour reprendre le travail.

Un retraité gagne le jackpot à la loterie

Cette belle histoire a commencé lorsque Reid Needham a fait une escale dans une supérette du comté de Randolph et a déboursé un dollar pour s’offrir un ticket Quick Pick, rapporte le média NC Lottery.com.

Au moment de payer son billet, le client a décidé de laisser la machine choisir ses numéros. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a bien fait !

Lors du tirage, le retraité et un autre joueur ont été les seuls à avoir trouvé les cinq bons numéros. Une chose est sûre : ces deux-là sont nés sous une bonne étoile. Et pour cause : il y a seulement une chance sur 962 598 de trouver la combinaison exacte.

Une somme qui va lui permettre de vivre sereinement

Au total, les vainqueurs vont se partager la somme de 335 554 dollars, soit 167 777 dollars (environ 150 000 euros) chacun.

De son côté, Reid Needham a récupéré son chèque ce lundi 5 octobre au siège de la loterie à Raleigh.

« C'était incroyable, je suis aux anges », a raconté le gagnant au site spécialisé.

L’homme est reparti avec 120 819 dollars (environ 111 000 euros), après prélèvement des impôts.

Aujourd’hui, Reid Needham peut enfin envisager l’avenir avec sérénité. En plus de mettre ses gains de côté pour sa retraite, il prévoit de réaliser des travaux dans sa maison.

« Ça tombe à pic. Je suis vraiment reconnaissant », a-t-il confié.

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Un jackpot qui profite aussi à la communauté

Si le retraité se réjouit de sa chance, il a aussi fait une bonne action en achetant son billet, souligne NC Lottery.com.

Le comté de Randolph a en effet reçu plus de 29 millions de dollars (environ 25 917 880 euros) de recettes de la loterie pour financer la construction d’un nouveau collège.

L’histoire de Reid Needham rappelle aussi celle de Sally-Ann Hanitzsch, une mère de famille britannique qui a remporté 838 000 dollars à l’EuroMillions. Une belle aubaine pour cette maman courage qui cumulait alors deux emplois pour nourrir ses deux enfants.