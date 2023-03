Mère de deux enfants, elle gagne 838 000 dollars à l'EuroMillions et se fait le plus mignon des cadeaux

Au Royaume-Uni, une mère de deux enfants a remporté le jackpot en jouant à l’EuroMillions, puisqu’elle a gagné 838 000 dollars. Une vraie chance pour cette femme qui cumulait deux emplois pour nourrir sa famille.

Sally-Ann Hanitzsch est une femme âgée de 55 ans qui élève deux enfants, Jack et Sophie, au Royaume-Uni. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle était obligée de cumuler deux emplois afin de joindre les deux bouts. Elle travaillait 20 heures par semaine dans un supermarché tout en étant responsable des actifs au conseil municipal de Cambridge à temps plein, de 9h à 17h. La petite famille vivait dans des logements sociaux et Sally-Ann était très occupée par ses deux emplois.

La chance a finalement tourné puisque Sally-Ann a remporté le jackpot en jouant à l’EuroMillions. Elle a trouvé les cinq numéros ainsi qu’une bonne étoile le 2 décembre dernier. Cependant, elle ne l’a pas su tout de suite car elle a vérifié son ticket seulement un mois plus tard.

« Quand j’ai eu quelques minutes de temps libre, je me suis dit que j’allais vérifier mon ticket. Je les vérifie rarement car je ne pensais jamais gagner, mais j’ai demandé à une collègue de scanner mon billet pour moi et elle m’a dit que je devais appeler la loterie nationale sans attendre », a raconté Sally-Ann.

Elle remporte le jackpot

Sally-Ann a remporté 838 000 dollars, soit environ 793 000 euros. Quand elle a appris la nouvelle, elle a immédiatement appelé ses enfants, qui ne l’ont pas crue. Elle a ensuite célébré sa victoire en commandant son curry préféré à emporter, pour le partager avec sa famille.

« J’ai eu deux emplois, ce qui était très fatigant. Cette victoire signifie que je pourrai récupérer une partie de ce temps et aussi aider ma famille financièrement. Avec le temps supplémentaire dont je dispose maintenant, je peux planifier de faire les choses que j’ai toujours voulu faire », a-t-elle affirmé.

Avec cet argent, Sally-Ann souhaite s’acheter une nouvelle maison et en faire profiter ses enfants. Elle va continuer de travailler au conseil municipal de Cambridge car elle aime son travail et ses collègues. La Britannique envisage également de partir en voyage au Japon.

« Je n’ai plus de dettes, je vais acheter une maison après avoir vécu dans des logements sociaux pendant des années, a déclaré l'heureuse gagnante. Je vais aider Jack et Sophie à monter sur l’échelle de la propriété, acheter une nouvelle voiture, probablement une nouvelle Ford Fiesta car je n’ai besoin de rien de plus gros, partir en vacances et planifier un grand voyage au Japon. J’adore le Japon, les lumières, les machines automatisées, les dessins animés, le sumo, la nourriture. Je n’y suis jamais allée et ça a toujours été un rêve que je ne pensais jamais pouvoir réaliser. Cette victoire signifie que je vais pouvoir visiter Tokyo, Hiroshima et tout faire au printemps pour voir les belles fleurs. »