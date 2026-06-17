Loterie : un « problème technique » transforme un jackpot de 90 000 euros en un gain de 18 euros, et il n'est pas le seul concerné

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Le joueur de la loterie

Douche froide pour un joueur de loterie : alors qu’il pensait avoir remporté le jackpot de 90 000 euros, il a ensuite appris qu’il n’avait gagné… que 18 euros.

Quand on joue à la loterie, on peut commettre des erreurs qui peuvent avoir de grosses conséquences. Dans certains cas, cela peut être joyeux, comme pour cette femme qui s’est trompée de numéro en jouant au Loto et a remporté le jackpot.

Mais parfois, les erreurs peuvent provenir de la loterie et faire des déçus. C’est ce qu’a vécu Mike Fields, un homme originaire de l’Indiana, qui a tenté sa chance avec le jeu à gratter “Space Invaders Cash Invasion”. Après avoir acheté ce jeu à 5 dollars, l’homme a découvert qu’il avait gagné le gros lot de 100 000 dollars, soit environ 90 000 euros.

Il remporte 18 euros

Pour que le ticket soit gagné, une fusée doit apparaître, ce qui était le cas pour Mike Fields. Le gagnant remporte alors la somme affichée, qui était de 100 000 dollars.

Le ticket de loterieCrédit photo : Angela Ganote / Facebook

Cependant, en passant au guichet, Mike Fields a appris que la somme affichée sur le ticket ne correspondait pas au gain associé lors du scan. Il a alors appris que son gain réel était de 20 dollars, soit 18 euros.

“Ils ne nous ont jamais dit “non”. Ils ont juste dit que nous ne serions pas payés aujourd’hui, sans autre information, si ce n’est que nous serions informés par courrier dans 30 jours”, rapporte Angela Ganote, journaliste pour FOX59, sur Facebook.

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Un “problème technique”

Mike Fields n’est pas le seul à avoir eu des problèmes avec ce jeu. C’est aussi le cas de Glendon Jones, qui pensait avoir gagné 2 500 dollars en achetant un ticket de loterie. Mais une fois arrivé au siège, on lui a dit qu’il s’agissait d’une erreur causée par une faute d’impression, et qu’il n’avait rien remporté du tout.

Un ticket de loterieCrédit photo : iStock

Bien que cela reste rare, ce genre d’erreur s’est déjà produite en 2024 avec un autre jeu, lorsqu’un homme a cru avoir remporté 340 000 millions de dollars, alors qu’il s’agissait une fois encore d’une erreur d’impression.

Les réclamations ont été si nombreuses sur ce jeu que la loterie a immédiatement mis fin à sa commercialisation, évoquant un “problème technique lors du lancement”.

“Il s’agissait d’une erreur d’impression : certains billets affichaient un prix différent de celui enregistré dans le registre de validation officiel de la commission des loteries”, a indiqué Jared Bond, directeur des relations extérieures de l’organisation.

Les joueurs concernés ont été invités à remplir un formulaire de réclamation, mais ils auront peu de chance de toucher le jackpot affiché sur leurs tickets erronés.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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