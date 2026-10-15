Elle gagne en une heure sur OnlyFans ce que son travail d'enseignante lui rapportait en une journée : renvoyée, elle attire encore plus de clients

Aux États-Unis, une enseignante remplaçante aurait été renvoyée de son poste après la découverte de son compte OnlyFans. Une décision qui a eu une conséquence inattendue.

Être professeure et avoir une activité secondaire sur OnlyFans ne fait pas bon ménage. Cet été, une professeure américaine s’est en effet fait menacer par ses élèves qui avaient découvert son profil sur la célèbre plateforme classée X.

Plus récemment, une autre enseignante originaire des États-Unis, elle aussi présente sur le site pour adultes, en a fait les frais. Cette dernière s’est tout simplement fait virer, rapporte le magazine People.

Une enseignante virée à cause de son compte OnlyFans

Sheena Sittner est une institutrice remplaçante âgée de 42 ans. Elle travaillait depuis deux ans dans le district de Parkway Schools, en banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, lorsqu’elle a été renvoyée.

Dans un entretien accordé au Washington Post le dimanche 11 octobre, la quadragénaire a expliqué que Kelly Education, l’entreprise qui l’avait recrutée, l’aurait retirée de ses missions.

La raison ? Un responsable aurait découvert son activité sur OnlyFans après plusieurs signalements.

Comme elle le précise, Sheena Sittner est devenue créatrice de contenu pour adultes pour des raisons financières, notamment pour payer ses frais de scolarité ainsi que ses prêts étudiants.

Crédit Photo : Sheena Sittner / Facebook

Son contenu pour adultes paie ses études universitaires

Cette Américaine, qui prépare un diplôme en justice pénale, s’est tournée vers la plateforme car son travail d’enseignante remplaçante lui rapportait 140 dollars (environ 120 euros) par jour, tandis que son contenu sur OnlyFans lui permet de gagner cette somme en une heure.

« Cela a considérablement amélioré notre situation financière », a déclaré Sheena Sittner, mariée et mère de trois enfants âgés de 22, 18 et 9 ans, au sujet de ses revenus sur OnlyFans.

Interrogée par KTVI, Sheena Sittner ne regrette pas son choix. Elle estime par ailleurs que si les enseignants étaient mieux payés, elle n’aurait pas eu besoin de se lancer dans la création de contenu.

La mère de famille savait que ses vidéos sur OnlyFans, disponibles depuis deux ans et demi, finiraient par être découvertes. Le hic ? Elle ne s’attendait pas à se faire renvoyer de la sorte.

Crédit Photo : Sheena Sittner / Facebook

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La créatrice dénonce une injustice

Dans un communiqué transmis au Washington Post, Kelly Education a réagi :

« Nous prenons au sérieux tous les signalements concernant nos enseignants remplaçants et travaillons en étroite collaboration avec les établissements scolaires partenaires pour y répondre rapidement et de manière appropriée », a déclaré l’entreprise de recrutement d’enseignants remplaçants.

De son côté, Sheena Sittner assure qu’elle avait toujours réussi à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Elle pense par ailleurs que son licenciement porte atteinte à ses droits.

« Je crois sincèrement à la liberté d’expression. Les réactions négatives que subissent les femmes qui créent du contenu en ligne sont absolument terribles », a-t-elle confié.

Contre toute attente, sa mésaventure a eu une conséquence inattendue. Elle affirme que son compte OnlyFans a attiré encore plus de clients.