Des étudiants découvrent leur professeure sur OnlyFans, ils la menacent de la dénoncer en échange de meilleures notes

Aux États-Unis, des lycéens ont découvert que leur professeure possédait un compte OnlyFans. Ils l’auraient alors menacée de la dénoncer en échange de meilleures notes.

Maris Nichols, 25 ans, était professeure au lycée du comté de Douglas, aux États-Unis. Cependant, elle a été arrêtée et suspendue de ses fonctions en mai dernier, accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs élèves. Ces faits se seraient produits à plusieurs reprises, dont une fois dans un placard de l’école et une autre fois sur un terrain de golf, à l’arrière du camion d’un élève.

Crédit photo : Fox 5 Atlanta

En plus de cela, l’enseignante est accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs élèves et d’avoir envoyé des photos, des vidéos et des messages à caractère sexuel à d’autres étudiants.

Les lycéens font du chantage

Lors de l’enquête, les forces de l’ordre ont découvert de nouvelles informations. Maris Nichols posséderait un compte OnlyFans, un site de contenus pour adultes, tout comme cette institutrice de maternelle qui est une star de la plateforme. Seulement, les lycéens auraient découvert l’existence du compte de leur professeure.

Crédit photo : OnlyFans

Les élèves auraient utilisé cette information pour faire pression sur l’enseignante. Ils lui auraient fait du chantage, la menaçant de la dénoncer si elle ne leur donnait pas de meilleures notes. Selon des informations de Fox 5, six étudiants seraient impliqués dans cette affaire.

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Des enseignantes sur OnlyFans

Pour le moment, on ne sait pas si ces accusations de chantage sont vraies, mais elles ont permis à la police de demander des données auprès d’OnlyFans. Maris Nichols n’est pas la seule professeure à être impliquée dans une histoire aussi sordide puisque ce fut également le cas de cette institutrice française qui tournait des vidéos OnlyFans dans sa classe.

L’enquête est toujours en cours et nous ne savons pas encore si Maris Nichols a plaidé coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Affaire à suivre.