Une star d'OnlyFans, qui gagne 118 000 euros par mois, achète des maisons pour les louer à bas prix à des familles modestes

Rebecca Goodwin, une star d’OnlyFans britannique, utilise une partie de ses gains pour acheter des maisons qu’elle loue à des familles aux revenus modestes.

Utiliser son argent pour aider les autres. C’est le projet de Rebecca Goodwin, une créatrice de contenu pour adultes britannique âgée de 32 ans.

De mère célibataire endettée à star d’OnlyFans, la jeune femme n’a pas hésité à acheter des maisons afin de les louer à des familles en difficulté.

De mère célibataire endettée à star d’OnlyFans

Rebecca Goodwin revient de loin. Avant de rejoindre la célèbre plateforme, elle peinait à joindre les deux bouts, rapporte le site Smiley Movement.

Maman solo de deux petites filles, elle était dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. Certains jours, elle avait du mal à acheter du lait infantile pour son bébé.

À l’époque, elle a pu nourrir sa famille pendant plus d’un mois grâce à des bons alimentaires. Elle était également endettée à hauteur de 15 000 livres (environ 17 700 euros).

Crédit Photo : Rebecca Goodwin

En 2019, alors qu’elle était âgée de 25 ans, elle a décidé de s’inscrire sur OnlyFans par désespoir. Elle ne pouvait pas travailler à l’extérieur, faute de moyens pour payer une nourrice.

À sa plus grande surprise, elle a gagné 1 600 livres (environ 1 890 euros) en seulement dix jours. Ses revenus ont ensuite augmenté à la vitesse de l’éclair. Elle gagnerait désormais entre 60 000 livres (71 000 euros) et 100 000 livres (118 000 euros) par mois.

Grâce à cette stabilité financière, elle a pu rembourser ses dettes. Elle a aussi acheté sans emprunter une maison de quatre chambres, estimée à 230 000 livres (environ 271 000 euros), ainsi qu’une Porsche d’une valeur de 45 000 livres, soit 53 000 euros.

Elle utilise ses gains pour aider les autres

Le 23 janvier 2023, Rebecca Goodwin a partagé son projet qui lui tenait tant à cœur sur X. Elle a annoncé vouloir acheter huit biens immobiliers pour les louer à des familles aux revenus modestes.

Dans sa publication, elle a donné l’exemple d’une maison de trois étages comprenant quatre chambres, trois salles de bain et un parking pour deux voitures, entièrement meublée, proposée à la location pour 650 livres (environ 750 euros) par mois.

Crédit Photo : Rebecca Goodwin

Au cours de la même année, elle a acquis deux propriétés et cherchait à en acheter une troisième. En février 2025, la starlette a donné de ses nouvelles et expliqué qu’elle poursuivait ses investissements immobiliers sans recourir au crédit, en louant des maisons avec un associé.

Elle loue l’une de ses maisons de deux chambres à environ 450 livres (530 euros) par mois. À travers cette démarche, elle souhaite constituer un héritage pour ses enfants, tout en venant en aide à des familles qui se trouvent dans la situation qu’elle a elle-même connue.

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Les internautes saluent son initiative

Sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, nombreux sont ceux qui saluent l’initiative de Rebecca Goodwin.

Une personne a commenté :

« Peu importe comment elle gagne son argent, elle laisse une empreinte positive dans le monde grâce à la façon dont elle l’utilise. C’est ce qu’on devrait voir et entendre beaucoup plus souvent ».

Crédit Photo : Rebecca Goodwin

Une autre a indiqué :

« Elle utilise son argent pour aider les autres. Elle a une meilleure morale que les milliardaires ».

Une troisième :