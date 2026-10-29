Pas-de-Calais. Critiquée par des clients, une jeune apprentie boulangère en situation de handicap reçoit une vague de soutien : « Je me sens plus en confiance »

Dans le Pas-de-Calais, une jeune fille en situation de handicap et apprentie dans une boulangerie a reçu de nombreuses critiques de la part des clients. Son patron a tenu à la défendre.

La boulangerie Au Fournil d’Isbergues, dans le Pas-de-Calais, a récemment été au centre de l’attention. En effet, il y a quelques semaines, l’établissement a embauché une nouvelle apprentie, Eïlys, une jeune fille de 16 ans.

Eïlys est en situation de handicap et a été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle a reçu un accompagnement dans son insertion professionnelle. Plus jeune, elle souffrait de difficultés scolaires et son handicap, difficile à détecter, a été diagnostiqué en 5e.

Une pluie de critiques

Aujourd’hui, Eïlys a des problèmes de concentration et de mémoire. Dans la boulangerie, elle peut avoir quelques difficultés, notamment au moment de compter la monnaie. Il lui arrive aussi de ne pas comprendre totalement les demandes des clients au premier abord.

Ces difficultés lui ont valu une pluie de critiques de la part des clients. Comme l’indique Quentin Ballards, le gérant de la boulangerie, une cliente s’est plainte de l’apprentie seulement quelques semaines après son arrivée.

“Elle expliquait qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était longue à servir les clients”, a expliqué le gérant de la boulangerie.

Le gérant défend son apprentie

D’autres clients se sont ensuite plaints d’Eïlys, notamment lorsque l’attente était longue. Mais Quentin Ballards n'a pas hésité à prendre la défense de son apprentie, tout comme ce boulanger qui s'est battu pour que son apprenti, menacé d'expulsion, reste en France. Pour défendre Eïlys, Quentin Ballards n’a pas hésité à monter au créneau et a publié un long message sur Facebook le 20 octobre dernier.

“Malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens critiquent parfois beaucoup trop rapidement, sans forcément connaître les personnes, leur histoire ou les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Elle a seulement 16 ans. Elle est en apprentissage, elle découvre le monde du travail et apprend chaque jour un métier qui demande de nombreuses compétences. Comme tout le monde, elle a ses facilités, mais aussi ses difficultés. Elle a besoin de temps, d’accompagnement et de bienveillance pour progresser”, a indiqué le gérant de la boulangerie sur sa page Facebook.

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Crédit photo : Au fournil d'Isbergues / Facebook

Une vague de soutien

À la grande surprise de Quentin Ballards, cette publication est devenue virale et a récolté plus de 50 000 réactions et 3 000 commentaires. Eïlys a reçu une vague de soutien et de commentaires bienveillants. Ces messages ont eu un effet positif sur elle.

“Je me sens plus en confiance depuis la publication. Quand il y a du monde, je suis un peu stressée, mais je me disais qu’il fallait juste être patiente”, a-t-elle confié.

De leur côté, les parents de la jeune fille souhaitent profiter de cette mise en lumière pour sensibiliser sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, indiquant qu’il est important de “leur laisser leur chance”. La prise en compte du handicap au travail est aussi au cœur de l’histoire de ce salarié licencié après une insulte, dont le handicap a été reconnu comme la véritable raison du renvoi.