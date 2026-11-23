En Argentine, Leonard et Matías ont créé une entreprise visant à recycler le polystyrène inutilisé. Aujourd’hui, leurs produits sont vendus dans tout le pays.

Le polystyrène est une forme de plastique qui est très peu recyclée. Il s’agit du matériau rigide que l’on retrouve souvent dans les pots de yaourts ou les barquettes de fromage frais. Léger et peu rentable, il n’intéresse pas beaucoup de monde une fois recyclé et finit souvent à la décharge alors qu’il pourrait avoir une seconde vie.

Face à ce constat, Leonard Rothpflug et Matías Caride ont décidé de créer leur entreprise pour recycler le polystyrène. En 2018, ils ont lancé le projet Re Accionar, basé à San Martín, dans la province de Buenos Aires.

Recycler le polystyrène

Entre 2018 et 2020, Leonard et Matías se sont lancés dans l’expérimentation et la conception de polystyrène recyclé pour voir ce qu’ils pouvaient en tirer. À partir de 2021, ils ont construit de nouvelles machines et de nouveaux moules pour augmenter leur production.

Crédit photo : @reaccionar / Instagram

Ils récupèrent du polystyrène auprès des coopératives de recyclage urbaines, des entreprises et des particuliers. Ils travaillent aussi avec du PLA, le plastique utilisé dans l’impression 3D, dont ils recyclent également les déchets. Comme eux, un couple a décidé de donner une seconde vie au polystyrène en l'utilisant comme isolant pour les murs de leur maison.

Des meubles et objets du quotidien

Dans l’entreprise de Leonard et Matías, le polystyrène est broyé et placé dans des moules, avant d’être chauffé et pressé pour former des plaques. Selon Science & Vie, ces dernières sont ensuite assemblées pour former des meubles et autres objets du quotidien. Dans une démarche similaire, deux frères transforment des coquilles Saint-Jacques en matériau pour fabriquer des objets décoratifs et des plans de travail.



Crédit photo : @reaccionar / Instagram

Aujourd’hui, les deux entrepreneurs fabriquent beaucoup de choses à partir de polystyrène recyclé comme des meubles, des revêtements muraux et toutes sortes d’objets du quotidien. Ils font par exemple des tables et du mobilier pour les restaurants et les cafés, des plateaux, bols, pots de fleurs, dessous de verre, porte-savons, égouttoirs à couverts, porte-clés, aimants, médailles, supports pour téléphones portables et ordinateurs portables, et bien plus encore.

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Un succès national

Leonard et Matías ont augmenté leur production en construisant une imprimante 3D qui utilise du polystyrène recyclé pour imprimer des meubles et des objets de grande taille. L’entreprise accepte les commandes personnalisées, ce qui signifie que vous pouvez demander à créer des dessous de verre ou des porte-clés à votre image.

L’objectif de Leonard et Matías est de recycler le polystyrène à grande échelle, pour toute la ville de Buenos Aires, et d’inspirer d’autres personnes. Aujourd’hui, leurs produits se vendent dans toute l’Argentine.