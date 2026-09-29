Elle a quitté son job d'enseignante pour promener des chiens : elle gagne aujourd'hui 3 960 euros par mois

À 27 ans, une Américaine a quitté son emploi d’enseignante pour se lancer dans la promenade de chiens. Une activité qui lui permet aujourd’hui de mieux gagner sa vie tout en travaillant moins.

Quitter un job stable pour se lancer dans l’entreprenariat ? Si ce pari peut s’avérer risqué, Kaitlyn Ballard, elle, ne regrette pas son choix.

Cette Américaine de 27 ans n’a pas hésité à démissionner de son poste d’enseignante afin de se consacrer à temps plein à son activité de dog-sitting. Une décision qui a changé son quotidien : aujourd"hui, elle gagne plus et travaille moins.

Une enseignante devint dog-sitter

Enseignante en CM2, Kaitlyn Ballard a envisagé de tout plaquer après cinq ans de carrière. À l’époque, la jeune femme ne se sentait pas épanouie et avait besoin d’un nouveau défi, rapporte People.

Le hic ? Si elle était persuadée de vouloir changer de voie, une chose l’empêchait encore de partir : la stabilité financière.

Alors qu’elle enseignait toujours, elle a commencé à chercher un moyen de gagner de l’argent en dehors de la salle de classe pour ne pas avoir à renoncer à son salaire stable.

Crédit Photo : Kaitlyn Ballard

Elle s’est alors tournée vers la promenade de chiens et la garde d’animaux, en s’inscrivant sur Rover, une plateforme qui met en relation les propriétaires avec des pet-sitters.

Côté tarifs, Kaitlyn facturait 20 dollars (environ 18 euros) par promenade et 60 dollars (près de 53 euros) par nuit pour les gardes à domicile ou avec hébergement.

Au total, elle affirme avoir amassé 35 807,25 dollars (31 550 euros) supplémentaires grâce à cette activité alors qu’elle enseignait à temps plein.

Une activité qui a changé sa vie

Au fil du temps, l’Américaine a décidé d’en faire son activité principale. Elle a suivi une formation aux premiers secours pour animaux et a doublé ses prix.

Selon People, elle a quitté son poste d’enseignante en 2025 lorsque son mari et elle ont appris qu’ils allaient déménager du Texas à Cape Cod, dans le Massachusetts, pour son affectation militaire.

Depuis son arrivée, elle compte 29 clients différents à son actif, dont huit clients réguliers chaque semaine et quatre avec lesquels elle travaille régulièrement pour des gardes à domicile et des séjours plus longs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses revenus ont nettement augmenté.

Lorsqu’elle enseignait, la promenade de chiens lui rapportait entre 300 et 500 dollars (265 à 440 euros) par mois lors des périodes les plus calmes, et entre 1 000 et 1 500 dollars (880 à 1 320 euros) lors des périodes les plus chargées.

Désormais, elle gagne en moyenne 4 000 à 4 500 dollars (3 520 à 3 960 euros) par mois, pour seulement 15 à 20 heures de travail par semaine. Elle précise que son meilleur mois a été avril avec des revenus atteignant 6 763 dollars (environ 5 950 euros).

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Un métier plein de défis

Interrogée par nos confrères, Kaitlyn confie que son activité a transformé son quotidien pour le meilleur.

« J’ai plus de temps pour moi, pour mon mari, pour nos deux chiens, et l’occasion de me consacrer aux choses qui me procurent le plus de joie », explique-t-elle.

Mais cette flexibilité s’accompagne de responsabilités souvent sous-estimées, selon la jeune femme.

D’après elle, ce métier nécessite de savoir s’occuper de chiens de différentes tailles, races et personnalités, tout en essayant de comprendre leur langage corporel et de reconnaître lorsqu’un problème survient.

Crédit Photo : Kaitlyn Ballard

En parallèle du dog-sitting, Kaitlyn gagne de l’argent grâce à une activité en ligne. Elle vend des formations et propose du coaching aux personnes qui veulent se lancer dans la garde d’animaux via Rover.

« Ce que je suis en train de construire est bien plus grand que le simple fait de promener des chiens », confie-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Je construis une vie dont j’ai réellement envie au réveil. Une vie où j’ai de la liberté, de la flexibilité, de la créativité et la possibilité de décider de ce qui vient ensuite ».

Un beau programme !