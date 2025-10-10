Cette enseignante se reconvertit en sugar baby et gagne désormais 3500 € par mois

Par ·

Connie East

Connie Keast, une enseignante britannique, a opéré un changement radical dans sa carrière en devenant une sugar baby.

Ces dernières années, plusieurs enseignantes se sont tournées vers OnlyFans pour gagner un complément de salaire.

C’est le cas de Connie East, une britannique âgée de 36 ans, qui s’est inscrite sur la plateforme spécialisée dans les contenus pour adultes.

La jeune femme avait alors réalisé une vidéo classée X avec son petit ami de l’époque, de 31 ans son aîné.

Connie EastCrédit Photo : Connie East

Lorsque son histoire d’amour a pris fin, cette mère d’un enfant a décidé de devenir sugar baby. Une activité qui consiste à avoir des relations avec des hommes âgés et fortunés (appelés sugar daddies) en échange d’une rémunération.

De son côté, la trentenaire entretient des relations intimes avec ses clients. En parallèle, la jeune femme a démissionné de son poste d’enseignante.

Une activité qui lui rapporte un beau salaire

Aujourd’hui, elle se consacre entièrement à son activité controversée. Celle-ci est en effet qualifiée de « prostitution déguisée » par les spécialistes.

Comme elle le précise, Connie mène un train de vie fastueux. Ses sugar daddies l’emmènent au restaurant ou en voyage. Au total, cette mère de famille monétise sa compagnie auprès de 65 hommes différents, ce qui lui permet de gagner 3000 £ (environ 3450 €) par mois.

Connie EastCrédit Photo : Connie East

« J'ai un tarif fixe que j'essaie d'obtenir : 250 £ (288 €) pour une soirée et 300 (345 €) à 350 £ (environ 400 € ) pour une nuit. Une heure coûte 200 £ (230 €), même si les hommes essaient souvent de négocier », explique la principale concernée.

Avant d’ajouter :

« Je vise à gagner 3 000 £ par mois. Je couche avec des hommes que je ne trouve pas attirants. Je bois quelques verres, ce qui rend les choses plus faciles. Parfois, j'aime ça, parfois non. Certains hommes sont bons au lit, d'autres non ».

Connie EastCrédit Photo : SWNS

Selon ses dires, sa fille la soutient à 100%. Elle ajoute que son métier singulier lui permet de passer plus de temps avec elle. Si Connie assume son job, elle reconnaît que celui-ci constitue un obstacle pour rencontrer l’amour.

« Parfois, je me sens seule. Mais il est difficile de rencontrer quelqu’un dans cette situation. Si c’était cas, je lui dirais ce que je fais. J’aimerais avoir un partenaire qui m’attend à la maison et contre qui je pourrais me blottir la nuit », conclut-elle.

Source : LADbible
OnlyFans

