Cette enseignante se reconvertit en sugar baby et gagne désormais 3500 € par mois

Connie Keast, une enseignante britannique, a opéré un changement radical dans sa carrière en devenant une sugar baby.

Ces dernières années, plusieurs enseignantes se sont tournées vers OnlyFans pour gagner un complément de salaire.

C’est le cas de Connie East, une britannique âgée de 36 ans, qui s’est inscrite sur la plateforme spécialisée dans les contenus pour adultes.

La jeune femme avait alors réalisé une vidéo classée X avec son petit ami de l’époque, de 31 ans son aîné.

Crédit Photo : Connie East

Lorsque son histoire d’amour a pris fin, cette mère d’un enfant a décidé de devenir sugar baby. Une activité qui consiste à avoir des relations avec des hommes âgés et fortunés (appelés sugar daddies) en échange d’une rémunération.

De son côté, la trentenaire entretient des relations intimes avec ses clients. En parallèle, la jeune femme a démissionné de son poste d’enseignante.

Une activité qui lui rapporte un beau salaire

Aujourd’hui, elle se consacre entièrement à son activité controversée. Celle-ci est en effet qualifiée de « prostitution déguisée » par les spécialistes.

Comme elle le précise, Connie mène un train de vie fastueux. Ses sugar daddies l’emmènent au restaurant ou en voyage. Au total, cette mère de famille monétise sa compagnie auprès de 65 hommes différents, ce qui lui permet de gagner 3000 £ (environ 3450 €) par mois.

Crédit Photo : Connie East

« J'ai un tarif fixe que j'essaie d'obtenir : 250 £ (288 €) pour une soirée et 300 (345 €) à 350 £ (environ 400 € ) pour une nuit. Une heure coûte 200 £ (230 €), même si les hommes essaient souvent de négocier », explique la principale concernée.

Avant d’ajouter :

« Je vise à gagner 3 000 £ par mois. Je couche avec des hommes que je ne trouve pas attirants. Je bois quelques verres, ce qui rend les choses plus faciles. Parfois, j'aime ça, parfois non. Certains hommes sont bons au lit, d'autres non ».

Crédit Photo : SWNS

Selon ses dires, sa fille la soutient à 100%. Elle ajoute que son métier singulier lui permet de passer plus de temps avec elle. Si Connie assume son job, elle reconnaît que celui-ci constitue un obstacle pour rencontrer l’amour.