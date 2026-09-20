À 30 ans, elle quitte le droit pour promener des chiens, elle gagne plus et travaille deux fois moins

À 30 ans, une Britannique n'a pas hésité à quitter sa carrière dans le droit pour promener des chiens. Une activité qui lui permet de gagner davantage et de travailler deux fois moins.

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Liz East

Une reconversion totale !

Trouver un métier qu’elle aime et qui lui permet de mieux profiter de sa vie. Telle est la devise de Liz East, une Britannique de 30 ans.

Comme le précise People, la jeune femme a échangé sa carrière dans le droit contre une activité de promenade de chiens à temps plein. Une décision qui s’est avérée bénéfique.

Elle quitte sa carrière dans le droit

Avant de changer de vie, Liz East a travaillé pendant quatre ans comme assistante juridique en droit pénal avant de se tourner vers le conseil.

La trentenaire, qui vit à environ 50 kilomètres au sud de Londres, rêvait de devenir avocate pénaliste, mais le rythme de travail qu’elle décrit comme « éprouvant » a fini par freiner ses ambitions.

« Travailler dans le droit pénal, c’était beaucoup, c’était assez épuisant. Je faisais tout : de l’administratif aux audiences au tribunal, en passant par les visites en prison et les discussions avec les clients », explique-t-elle, citée par Kennedy News and Media.

Liz EastCrédit Photo : KennedyNews/frisbeeandhugos

Elle ajoute que ses journées pouvaient dépasser les 12 heures, sans compter ses trajets jusqu’à Londres, qui lui prenaient deux heures supplémentaires.

« Je me sentais plus âgée que je ne l’étais. Chaque jour, je me demandais “Est-ce que c’est ça ma vie maintenant ?” », se souvient-elle.

Face à cette situation, Liz East a décidé de tout quitter pour recommencer ailleurs. Un choix renforcé par le fait que son époux se levait chaque jour pour exercer un métier qu’il aimait.

« Mon mari promène des chiens et les garde, il adore son travail. Alors, côtoyer quelqu’un qui est aussi passionné par ce qu’il fait, je me suis dit : “Pourquoi est-ce que je redoute le travail chaque week-end et que je travaille autant d’heures ?” », raconte-t-elle.

Liz EastCrédit Photo : KennedyNews/frisbeeandhugos

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Elle lance son entreprise de promenades de chiens

La Britannique a décidé de suivre les pas de son compagnon. Elle a quitté son job, acheté une camionnette et trouvé un emploi dans un pub local tout en développant son activité de promenades de chiens à temps plein.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-juriste a relevé le défi. Aujourd’hui, elle promène en moyenne entre 20 et 30 boules de poils, réparties sur environ quatre sorties chaque jour.

Liz EastCrédit Photo : KennedyNews/frisbeeandhugos

Concernant la rémunération, elle facture 19 dollars de l’heure par chien. Elle affirme gagner entre 400 et 530 dollars par jour, soit entre 348 et 461 euros. Au total, elle pourrait générer entre 7 500 et 10 000 euros de chiffre d’affaires par mois.

« Les gens pensent que les promeneurs de chiens gagnent peu, mais en réalité, je gagne davantage aujourd’hui », affirme la jeune femme.

Elle ajoute :

« Je gagne plusieurs milliers de dollars de plus par mois que lorsque je travaillais en entreprise, et je travaille deux fois moins d’heures qu’avant ».

Liz EastCrédit Photo : KennedyNews/frisbeeandhugos

Une chose est sûre : Liz East ne regrette pas sa décision et ne prête pas attention aux critiques lui l’accusent d’avoir gâché sa carrière dans le droit.

Plus épanouie que jamais, elle adore être au contact des chiens et recommande aux personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement de se lancer.

« La vie est courte. Ne restez pas dans un travail qui vous rend malheureux. Changez simplement de voie et lancez-vous ! Je ne l’ai pas regretté une seule seconde », conclut-elle.

À bon entendeur !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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