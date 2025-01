Avec une fortune de 1,3 milliard €, il est l'acteur le plus riche du monde mais personne (ou presque) ne le connaît

Découvrez dans cet article l'identité de l'acteur le plus riche de la planète. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas celui que vous croyez.

Si l'on vous demande de nous citer, comme ça spontanément, les acteurs les plus fortunés au monde, vous aurez certainement tendance à nous répondre des pointures telles que Tom Cruise, Georges Clooney, Dwayne « The Rock » Johnson ou encore Robert de Niro.

Rien d'étonnant, après tout, car les cachets les plus onéreux reviennent aux stars les plus sollicitées. Cela va de soi.

Et pourtant, détrompez-vous, car aucune de ces têtes d'affiche ne détient ce titre honorifique de comédien le plus riche de la planète. C'est même tout l'inverse puisque celui-ci s'avère être détenu par un inconnu du grand public.

L'acteur le plus riche du monde est un inconnu, sa fortune est estimée à... 1,3 milliards €

L'acteur le plus fortuné au monde s'appelle en effet Tyler Perry. Un nom qui ne vous évoque sûrement rien et pourtant, il s'agit de l'un des hommes les plus puissants et les plus influents d'Hollywood. Né en septembre 1969 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, ce comédien de 55 ans serait aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à... 1,4 milliard de dollars, soit 1,3 milliard d'euros, selon le magazine spécialisé Forbes.

Crédit photo :@tylerperry / Instagram

Outre-Atlantique, Tyler Perry - qui est à la fois acteur, producteur, scénariste et réalisateur - est surtout connu pour avoir créé et interprété le rôle de Madea, une grand-mère drôle et pétillante, inspirée de sa propre maman.

Après l'avoir d'abord incarné sur les planches à partir de 1999, il a ensuite repris ce rôle sur grand écran dans un film éponyme à succès, sorti en 2005. Gros carton au box office américain, ce long-métrage n'est en revanche jamais sorti en salles dans l'hexagone. Ce qui explique le relatif anonymat de l'acteur, en France. Devenu culte aux États-Unis, ce personnage de Madea est depuis apparu à plusieurs reprises dans une dizaine de films et autres publicités, assurant ainsi notoriété et prospérité à son créateur, qui aurait engrangé des centaines de millions de dollars.

Crédit photo : Lions Gate Films

Il a également joué plusieurs seconds rôles importants dans des films à succès.

En parallèle, Tyler Perry a créé ses propres studios, au sein desquels il peut se lancer dans des projets personnels artistiques, sans jamais dépendre des grandes institutions hollywoodiennes. Une indépendance rare qui lui a notamment permis de faire de juteux profits, à chacun de ses succès. Il est par ailleurs l'un des actionnaires de Paramount Global et possède des parts importantes du service de streaming BET+, consacré à la culture afro-américaine.

Véritable milliardaire autodidacte, il doit ne sa fortune qu'à ses idées, son travail et, surtout, sa volonté de diversifier ses activités.

Crédit photo : @tylerperry / Instagram

Seul au sommet du classement des acteurs les plus riches du monde, Tyler Perry devance son collègue Jerry Seinfeld, surtout connu pour avoir créé et porté la mythique sitcom « Seinfeld », diffusée de 1989 à 1998 sur la chaîne américaine NBC. Âgé aujourd'hui de 70 ans, ce dernier détient une fortune estimée à 870 millions d'euros. L'acteur et ancien catcheur Dwayne Johnson (52 ans) complète le podium des acteurs les plus fortunés avec 730 millions d'euros de patrimoine.

Crédit photo : @tylerperry / Instagram

Le Top 10 des acteurs les plus riches du monde

1- Tyler Perry (USA) : 1,3 milliard d'euros

2- Jerry Seinfeld (USA) : 870 millions d'euros

3- Dwayne Johnson (USA) : 730 millions d'euros

4- Shahrukh Khan (IND) : 670 millions d'euros

5- Tom Cruise (USA) : 550 millions d'euros

6- George Clooney (USA) : 460 millions d'euros

7- Robert De Niro (USA) : 460 millions d'euros

8- Arnold Schwarzenegger (USA/AUT) : 410 millions d'euros

9- Kevin Hart (USA) : 410 millions d'euros

10- Adam Sandler (USA) : 400 millions d'euros