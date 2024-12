Voici le cadeau le plus acheté pour Noël, la meilleure idée pour être sûr de faire plaisir

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Si vous n’avez pas encore d’idée de cadeaux à offrir à vos proches, découvrez quels sont les 5 cadeaux les plus offerts à Noël.

Noël approche à grands pas. Les décorations illuminent les villes, les marchés de Noël ont commencé et la majorité des familles ont acheté leur sapin et décoré leur maison. Dans quelques jours, il sera temps de retrouver ses proches autour d’un grand repas et de découvrir tous les cadeaux au pied du sapin.

Mais en attendant, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour trouver et emballer les cadeaux de Noël pour toute la famille. Pour vous aider à trouver des idées, voici les 5 cadeaux les plus souvent offerts à Noël. Que vous alliez au centre commercial ou que vous soyez adepte du zéro déchet, ces présents rencontreront forcément un grand succès sous le sapin.

5. Un vêtement ou un accessoire

Offrir un pull bien chaud, une belle écharpe, un sac ou un bijou fait forcément plaisir à Noël. En 2023, c’est la marque Sézane qui s’est imposée sous les sapins en France, selon une étude réalisée par Fox Intelligence. De manière générale, les vêtements et les accessoires de mode constituent 16% des cadeaux de Noël. Si vous cherchez une idée de cadeau, rendez-vous dans un centre commercial près de chez vous pour dénicher la pièce parfaite pour votre proche.

4. Les cosmétiques et les parfums

Offrir un parfum, une crème hydratante ou un gel qui sent bon est toujours une bonne idée de cadeau. Selon Buzz Webzine, les cosmétiques et les parfums représentent 21% des cadeaux les plus offerts à Noël. Une petite attention élégante et attentionnée.

3. Les chocolats

Comment passer Noël sans mettre une boîte de chocolat sous le sapin ? 27% des cadeaux les plus offerts à Noël sont les chocolats. Délicieux et faciles à offrir, ils font toujours plaisir. Et si votre proche n’aime pas le chocolat, pensez à acheter des cadeaux gourmands et originaux composés de produits salés ou sucrés.

2. Un livre

Chez les adultes, il n’est pas rare de retrouver des livres sous le sapin puisqu’ils représentent 32% des cadeaux les plus offerts à Noël. En effet, vous trouverez toujours une idée de livre qui plaira à votre proche, que ce soit un livre de cuisine, un roman, une bande-dessinée, un recueil de poèmes ou encore le nouveau manga d'Inoxtag.

1. Les LEGO

Ce n’est pas une surprise mais à Noël, les cadeaux les plus offerts sont les jouets. Cependant, une marque se distingue en France : les LEGO. En 2023, LEGO était la marque de jouet la plus vendue dans le pays à Noël, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Il s’agit d’une valeur sûre qui convient aux petits comme aux grands. Elle précède d’autres marques de jouets emblématiques comme Nintendo, Vtech, Playmobil et Mattel.

Une sélection d'idées qui pourrait vous aider à trouver le cadeau idéal pour votre famille à l'approche de Noël.