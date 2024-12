Voici les 5 meilleurs sets LEGO® à offrir à Noël

On vous dévoile les 5 meilleurs sets LEGO à offrir pour Noël.

Décorations féériques dans les rues, verres de vin chaud sur les marchés, ou encore jouets en pagaille dans les vitrines, pas de doute, Noël approche à grands pas !

Et la magie qui accompagne cette période de l'année fait d'ores et déjà son effet. Il ne manque désormais plus que les flocons pour que ce si joli décor devienne parfait.

Alors qu'il ne reste que quelques jours avant de déballer les cadeaux disposés au pied du sapin, vous êtes peut-être en train de finaliser vos achats de Noël, avec l'angoisse de ne pas boucler votre liste. Si tel est le cas, pas de panique, car vous n'êtes pas seul·e ! Tout comme vous, nous sommes en effet très nombreux à nous ruer vers les magasins dans la dernière ligne droite, afin de dénicher la perle rare qui plaira à nos proches.

Les 5 plus beaux sets LEGO à offrir à Noël

Et dans cette course effrénée aux cadeaux, il faut savoir se démarquer, n'est-ce pas ?

Si vous êtes à court d'idée, on a peut-être une suggestion, surtout si vous souhaitez gâter les esprits les plus créatifs de votre entourage. Pour ravir ces derniers, on ne peut que vous conseiller les produits d'une marque bien connue de jouets à construire. On veut bien sûr parler de l'enseigne LEGO, dont les créations inspirent petits et grands depuis plus de 90 ans. Un succès qui ne se dément pas et qui se vérifie chaque année au pied du sapin.

Pour 2025, LEGO a renouvelé son catalogue en proposant plus de 350 innovations qui devraient en ravir plus d'un. Plus vrais que nature, ces nouveaux modèles s'inspirent des plus célèbres véhicules de l'histoire, mais aussi de personnages iconiques de jeux vidéo, ou encore des univers des plus grandes sagas cinématographiques. Parmi ces bijoux, on vous a concocté une petite sélection (suggestive et non exhaustive) des 5 meilleurs sets à offrir à Noël. Des cadeaux qui vont libérer la créativité des plus jeunes, mais aussi de ceux qui sont restés de grands enfants.

Le Château de Poudlard (La Grande Salle)

Les fans de Harry Potter en rêvaient, LEGO l'a fait !

Voici le set reproduisant la Grande Salle du célèbre château de Poudlard, qui contient de nombreux détails (bougies flottantes, entrée secrète des cachots, pièces coulissantes etc...). On y trouve également 11 minifigurines représentant les personnages les plus célèbres de la saga, dont Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley ou encore Albus Dumbledore.

Le cadeau idéal pour les apprentis sorciers !

Crédit photo : LEGO®

Le Faucon Noir de Star Wars

Inspiré de la série Disney+ LEGO Star Wars, ce set propose une version inédite et complètement « bad ass » du mythique Faucon Millenium. Le célèbre vaisseau spatial de Han Solo arbore ici un look sombre et unique de méchant pour un effet côté obscur garanti !

Le set propose aussi 6 minifigurines dont Jar Jar Binks et Jedi Vador.

Crédit photo : LEGO®

La McLaren MP4 d'Ayrton Senna

Les fans de course automobile seront ravis d'apprendre qu'il existe une reproduction LEGO de l'un des véhicules les plus connus de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 : la McLaren MP4 d'Ayrton Senna.

Ce set, qui ravira les amateurs de F1, contient par ailleurs une figurine à l'effigie du fameux pilote brésilien, ainsi qu'une jolie citation de ce dernier. Un beau cadeau et un bel hommage au natif de São Paulo, disparu tragiquement à Imola, le 1er mai 1994.

Crédit photo : LEGO®

La forteresse de Barad-Dur (Seigneur des Anneaux)

Cap sur la Terre du Milieu avec ce magnifique set de la sinistre forteresse de Barad-Dur, au sommet de laquelle trône le fameux Œil de Sauron. Plongez ainsi dans l'univers du Seigneur des anneaux et partez pour une aventure hors du commun avec notamment les minifigurines de Frodon, Sam et Gollum.

Crédit photo : LEGO®

Notre-Dame de Paris

Crédit photo : LEGO®

Alors que Notre-Dame vient de rouvrir, cinq ans après le terrible incendie qui avait ravagé l'édifice en 2019, pourquoi ne pas offrir une reproduction de la cathédrale de Paris, à Noël ?

Cette maquette vous plongera à travers l’histoire de la construction du plus célèbre lieu de culte français. Rien ne manque, pas même les petits détails qui ont fait sa renommée, notamment sa célèbre flèche, imaginée par l’architecte Viollet-le-Duc.