Voici pourquoi vous devez vous méfier si vous réglez vos achats en CB, au supermarché

Une nouvelle arnaque vient d'être signalée par la gendarmerie de la Drôme. Plusieurs victimes ont été recensées. Détails.

Vous en avez désormais l'habitude, en cas de nouvelle arnaque repérée, nous nous efforçons d'en dévoiler tous les aspects afin d'alerter le plus grand nombre d'entre vous.

Quelques jours après le signalement d'une mystérieuse escroquerie, impliquant une... pochette plastique abandonnée, c'est cette fois une arnaque sévissant dans les supermarchés qui a été signalée. Et si l'on en croit les témoignages, celle-ci s'avère aussi sournoise que redoutable, à tel point qu'elle inquiète de plus en plus clients.

Crédit photo : iStock

Redoutable, cette arnaque à la carte bancaire sévit dans des supermarchés

Ce sont les gendarmes du Rhône qui ont tiré la sonnette d'alarme en décrivant, sur Facebook, le modus operandi des malfaiteurs, décrits comme des « jeunes hommes et femmes venant de pays de l'est ».

Ces derniers écument ainsi les supermarchés du département pour voler les cartes bancaires de leurs victimes - essentiellement des personnes âgées - après avoir subtilement mémorisé au préalable leur code Pin, à leur insu.

Les escrocs procèdent en groupe et agissent en deux temps. L'un d'eux se place d'abord derrière le client ciblé afin de l'observer taper son code de carte bancaire, à la caisse. Une fois les achats payés, l'usager va ensuite être suivi par cette même personne, aidée d'un ou plusieurs complices, qui va lui dérober son portefeuille sans qu'il s'en aperçoive. En possession de la CB volée, les escrocs n'ont plus qu'à se ruer sur le premier distributeur de billets le plus proche, pour vider le compte en banque de la victime.

Un jeu d'enfant !

Crédit photo : iStock

Cette escroquerie a fait des ravages dans plusieurs supermarchés. Les gendarmes le déplorent et appellent à la prudence.

Si cette arnaque a uniquement sévi dans le Rhône jusqu'à présent, il n'est pas impossible qu'elle s'exporte dans d'autres départements, étant donné la simplicité du mode opératoire.

Soyez donc vigilant et veillez à bien cacher le clavier du terminal de paiement lorsque vous tapez votre code pin en caisse.

En cas de vol, n'oubliez jamais de faire opposition à votre carte bancaire dans les plus brefs délais afin d'éviter les retraits frauduleux. Il est également conseillé de déposer une plainte pour faciliter d'éventuelles démarches de remboursement auprès de votre banque.

Vous voilà prévenus.