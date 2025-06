Méfiez-vous du « shimming », cette nouvelle arnaque indétectable peut vider tous vos comptes bancaires

Une nouvelle arnaque prend de plus en plus d’ampleur et inquiète les autorités. Il s’agit du shimming, une escroquerie qui permet aux arnaqueurs de vous soutirer de l’argent sans que vous ne le sachiez.

Aujourd’hui, les arnaques sont nombreuses et les escrocs rivalisent d’astuces pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Les escroqueries peuvent cibler directement votre banque, vos comptes ou cartes bancaires. En février dernier, une célèbre banque française a notamment été victime d’une arnaque. Dans certains cas, les escrocs peuvent également vous envoyer un SMS qui peut bloquer votre carte bancaire si vous n’y répondez pas.

Crédit photo : iStock

Récemment, une nouvelle arnaque prend de l’ampleur et inquiète. Il s’agit du “shimming”, une escroquerie difficile à détecter et dont on ne peut se protéger.

Une arnaque indétectable

Pour soutirer de l’argent à leurs victimes, les escrocs utilisent un petit appareil électronique appelé “shimmer”, qui leur permet de piéger les lecteurs de cartes. Ces appareils peuvent être insérés dans n’importe quels lecteurs CB, dans la fente de lecture des cartes à puce. Tout en restant à distance, les escrocs peuvent ainsi accéder aux données bancaires de leurs victimes et vider leur compte en banque. Ils peuvent également récupérer le code confidentiel de ces dernières s'il est tapé sur une machine piégée.

“Le principe est de poser sur un lecteur de carte (par exemple un distributeur de billets ou une pompe à essence) un dispositif qui enregistre les données de toutes les cartes qui y passent”, a expliqué Signal Arnaques, un site qui répertorie les escroqueries, dans un message diffusé sur son compte X.

Crédit photo : iStock

En juin dernier, des escrocs ont réussi à placer des shimmers dans une station essence à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Alors qu’ils se trouvaient à Madrid et à Barcelone, ils ont pu soutirer de l’argent à leurs victimes à distance puisqu’ils ont été interceptés avec près de 9 000 euros en liquide.

Se protéger de l’arnaque

Malheureusement, il est difficile de se protéger de cette arnaque car le shimming est quasiment indétectable. Il est impossible de savoir si le terminal de paiement que l’on utilise est piégé ou non.

“Le seul véritable moyen pour éviter d’en être victime est de surveiller ses comptes et de se signaler auprès de sa banque en cas de mouvement anormal. Vous devez alors être remboursé conformément au Code monétaire et financier”, rapporte Le Parisien.

Pour vous protéger de cette arnaque, vous pouvez également utiliser le paiement sans contact ou votre portefeuille numérique par téléphone afin de procéder à une transaction en toute sécurité.