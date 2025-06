À 82 ans, elle tombe amoureuse d'un «brouteur», le rejoint en Côte d'Ivoire et dépense plus de 100 000 euros, son fils appelle à l'aide

En septembre dernier, une femme de 82 ans a quitté son domicile à Rouen pour partir en Côte d’Ivoire afin de rejoindre Christ, un homme rencontré sur Facebook. Depuis, ses comptes en banque se vident et sa famille est très inquiète.

Marie-José est une femme âgée de 82 ans qui a été manipulée par un homme rencontré sur internet. Veuve depuis trois ans, elle vivait dans une maison à Bois-Guillaume, près de Rouen. En juin 2024, elle a vécu une période compliquée lorsque l’une de ses amies proches est décédée, et s’est réfugiée dans les conversations en ligne. Sur Facebook, elle a rencontré un homme qui a changé sa vie.

“Maman a commencé à parler avec un homme sur Facebook qui se faisait passer pour Frédéric Lopez. Mais ma mère, qui n’était pas dupe, l’a vite démasqué. Elle a même alerté sur les réseaux sociaux ce faux Frédéric Lopez. Mais ce dernier lui a proposé de continuer à discuter. Je pense que ma maman ne reviendra jamais, elle est endoctrinée. C’est une arnaque sentimentale, un peu comme celle du faux Brad Pitt, on n’en est pas loin”, dénonce Xavier, le fils de Marie-José, à France 3.

Crédit photo : iStock

En effet, depuis que Marie-José a parlé à cet homme qui se fait appeler Christ, elle ne voit plus que par lui. En septembre dernier, elle a même décidé de quitter précipitamment Rouen afin de partir le retrouver à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Malheureusement, Christ a tout l’air d’un brouteur, le nom que l’on donne aux escrocs sur les réseaux sociaux, comme cet homme qui a révélé la somme folle qu'il gagne chaque mois en arnaquant des personnes sur internet.

Elle dépense 100 000 euros à Abidjan

Face à cette situation, la famille de Marie-José est très inquiète. Xavier lance un appel à l’aide et dénonce une arnaque aux sentiments. Depuis qu’elle est en Côte d’Ivoire, Marie-José a déjà dépensé plus de 100 000 euros. Comme l’explique La Dépêche, dès que sa retraite tombe, 3 000 euros sont ponctionnés sur son compte deux jours plus tard. Elle a également dépensé de l’argent pour acheter une voiture et une moto pour Christ.

“Ses comptes fondent comme neige au soleil, soit environ l’équivalent de 100 000 euros ! Et ils commencent à s’attaquer aux assurances vie. Sa maison est à l’abandon et risque d’être squattée. Le pire, c’est que ces brouteurs ont détruit notre famille, ils ont enlevé ma mère, la grand-mère de mes filles, l’arrière-grand-mère de mon petit-fils qui l’adorait… Elle va rater le mariage de sa petite-fille qu’elle aimait tant. On est anéantis. J’y pense tout le temps, je ne suis plus moi-même. Elle a renié tout le monde”, déplore Xavier.

Crédit photo : Le Parisien

De son côté, Marie-José jure être “heureuse” et affirme sans détour : "Je fais ce que je veux de mon argent". Elle déclare également que l’homme qu’elle a rencontré est “gentil et attentionné”. Malheureusement, en plus de perdre son argent, Marie-José pourrait être en danger. À 82 ans, elle est diabétique, se déplace avec des cannes et avait une infirmière qui venait à son domicile tous les matins.

Marie-José n'est pas la seule personne à s'être fait piéger par un brouteur sur internet. C'est le cas de la tristement célèbre Anne, qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt sur internet, mais aussi de cet homme qui a envoyé 26 000 à sa petite amie, qui était en fait une intelligence artificielle.

Pour arranger la situation, Xavier pourrait se rendre à Abidjan, mais il ne saurait pas comment retrouver sa mère, qui refuse tout contact. Il essaie tant bien que mal de faire bouger les choses et dénonce “un abus de faiblesse et escroquerie sentimentale sur personne âgée”. Il a déjà fait de nombreux signalements auprès de la justice, en vain.