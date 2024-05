Est-il interdit de donner des devoirs à faire à la maison aux enfants après l'école ?

Vous avez peut-être déjà entendu dire que les enseignants avaient l’interdiction de donner des devoirs à leurs élèves en dehors du temps scolaire. Mais est-ce vrai ? On démêle le vrai du faux.

Après l’école, tous les enfants rentrent chez eux pour se détendre… et faire leurs devoirs. Une tâche qui frustre de nombreux écoliers qui aimeraient profiter de leur temps libre pour s’amuser.

Cependant, une rumeur circule selon laquelle les enseignants auraient l’interdiction de donner du travail à faire en dehors du temps scolaire. Mais cette rumeur est-elle fondée ? Voici ce que disent les règles établies par l’Éducation nationale.

Les devoirs interdits ?

Dans les faits, un enseignant peut donner des devoirs à la maison à ses élèves. Mais attention : lorsque les enfants sont encore à l’école, les devoirs écrits en dehors du temps de classe sont interdits.

Crédit photo : iStock

En revanche, cela ne signifie pas qu’ils n’auront pas de travail pour autant, comme le précise le site du Service Public. Ils devront par exemple apprendre leurs leçons et faire des travaux oraux comme de la lecture ou des recherches.

“Il n’y a pas de devoirs écrits à la maison, ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait aucun travail à faire après l’école. À tous les niveaux de classes, et dès le cours préparatoire, les enseignants peuvent demander aux enfants de revoir leurs leçons à la maison : lecture faite en classe, résumé, poésie ou encore révisions des tables d’additions et de multiplications”, précise le ministère de l’Éducation nationale.

Malheureusement pour les plus grands, cette règle ne s’applique pas aux élèves au collège et au lycée. À partir de la classe de 6ème, du travail écrit ou oral peut être demandé en dehors des heures de classe. Vous en avez maintenant le cœur net : votre aîné n’a plus d’excuse s’il ne veut pas faire ses devoirs et votre petit dernier devra bien apprendre sa poésie.