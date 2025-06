We Love Green x The People : le duo le plus good vibes est de retour pour une 2e édition inoubliable !

Après une première collaboration remplie de succès, The People et We Love Green continuent d'écrire leur histoire ! Un partenariat exclusif reconduit jusqu'en 2026 et qui promet encore de faire battre les cœurs au rythme de la fête. C'est parti !

C'est en 2024 que leur aventure commence. Et cette année encore, l'histoire promet d'être inoubliable ! Le pionnier de l'ho(s)tellerie lifestyle, The People, et le festival emblématique éco-responsable, We Love Green, prolongent leur partenariat exclusif jusqu'en 2026. De quoi faire vibrer vos cœurs (et corps) au rythme de la musique et de la fête du 6 au 8 juin 2025 !

Ensemble, We Love Green et The People créent le parfait combo pour les festivaliers en quête d'expériences authentiques et de nuitées douillettes après des journées endiablées ! En effet, The People propose des packs inédits combinant hébergement et pass 2 ou 3 jours à un tarif avantageux. Cette offre, alliant praticité et accessibilité au festival, est donc disponible dans les ho(s)tels The People à Paris Marais, Belleville, Bercy ou Nation (tous à proximité du festival), pour deux nuits ou plus, le tout à un prix ultra-compétitif.

En plus de ce partenariat incroyable, le spot iconique The People sera de nouveau au cœur du festival avec une vue à 360° ! Véritable showroom grandeur nature, ce stand est divisé en deux parties : le rez-de-chaussée avec son ambiance arty et ludique et le rooftop avec sa vue imprenable sur les scènes. Au rez-de-chaussée, vous pourrez retrouver une fresque haute en couleur, une roue des surprises, une bingo party animée par des Drag Queens et plein d'autres surprises pour un week-end festif et fun. L'étage, quant à lui, sera parfait pour voir les scènes principales de We Love Green et pour profiter des artistes.

Crédit : DR

The People x We Love Green : un partenariat qui se vit au-delà du festival

Depuis le début du mois de mai, les établissements The People se sont mis au diapason pour célébrer l'événement. Car We Love Green, ça se vit avant, pendant et après... Mise en place de jeux concours pour remporter des pass, décoration aux couleurs du festival ou encore playlist 100% Festival Fever diffusée en continu. The People n'a pas fini de vous faire vibrer !

De Lille à Strasbourg en passant par Marseille et évidemment Paris, les bars The People remettent à la carte le fameux cocktail "Festival Vibes" à base de Gin, de Lillet, de sirop de violette et de... on n'en dira pas plus. De quoi créer une atmosphère festive et chaleureuse dans les 11 ho(s)tels The People (en France) même si on ne va pas à We Love Green cette année.

Crédit : DR

We Love Green 2025 : une édition qui promet d'être mémorable

Depuis plus de 10 ans, le festival éco-responsable We Love Green est LE rendez-vous incontournable pour les festivaliers qui veulent s'amuser, danser et chanter de manière engagée. Cette année, ce sont plus de 60 artistes qui sont attendus et la line-up s'annonce flamboyante ! Clara Luciani, Charli XCX, Parcels, Kavinsky, Amelie Lens, SDM ou encore Yseult, il y en aura pour tous les goûts. Et vous, quel artiste vous attendez le plus cette année ?

Rendez-vous à We Love Green du 6 au 8 juin 2025 pour une nouvelle édition à l'ambiance ultra-positive et festive ! Retrouvez toute la programmation ici.