Une compagnie aérienne envoie son équipage dans un hôtel SM en pleine « orgie de 24 heures »

En arrivant dans son hôtel à Milan, l’équipage de la compagnie aérienne British Airways a eu une grosse surprise : il est arrivé dans un hôtel réservé aux adeptes de jeux sado-masochistes.

C’est une erreur pour le moins insolite. La compagnie aérienne British Airways a fait une erreur en réservant un hôtel pour les membres de son équipage atterri à Milan, en Italie. Alors que ces derniers pensaient se reposer dans un hôtel classique, ce n’est pas du tout ce qu’il s’est passé.

Crédit photo : iStock

En effet, la compagnie aérienne a confondu deux hôtels situés côte à côte : le Motel Mo.com et le Motel Mo.om. Si ces deux noms se ressemblent, les établissements sont très différents, et pour cause : bien que le premier hôtel soit traditionnel, le second est réservé aux adeptes de jeux sado-masochistes. Tout comme les love-rooms, qui séduisent de plus en plus de Français, les "donjons s*xuels" sont utilisés pour des activités bien spécifiques.

Une chambre SM

Ainsi, en arrivant dans la chambre de leur hôtel, les membres de l’équipage ont découvert des accessoires SM, des plafonds en miroir, des cages, des harnais en cuir mais aussi des “liquides suspects”, comme le rapporte BFMTV. En plus de cette décoration peu banale, le personnel aurait entendu toute la nuit des bruits d’une “orgie de 24 heures”, ce qui l’a empêché de dormir. Il aurait également été témoin de “trafic de drogue et de prostitution”.

“Ils ont été tenus éveillés par les gémissements de ces amateurs de sensations fortes. Il était évident que ce n’était pas l’endroit où l’équipage était censé séjourner”, a indiqué une source au média The Sun.

Crédit photo : iStock

En apprenant son erreur, la compagnie British Airways a présenté ses excuses tout en rejetant toute responsabilité.

“Un petit nombre de membres d’équipage ont été transférés dans des chambres d’hôtel non autorisées en raison de problèmes de disponibilité chez notre fournisseur habituel, à notre insu. Nous menons une enquête urgente afin d’éviter que cela ne se reproduise”, a déclaré la compagnie aérienne.

Une chose est sûre : les membres de l’équipage n’oublieront pas cette nuit insolite de sitôt.