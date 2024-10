Winter Arc : attention à cette nouvelle tendance TikTok, plus dangereuse qu'elle n'y paraît

Sur TikTok, une nouvelle tendance a vu le jour depuis le début du mois d’octobre. Il s’agit du “Winter Arc”, un phénomène qui consiste à devenir “la meilleure version de soi-même” en seulement trois mois.

Chaque jour, de nouveaux concepts et de nouvelles tendances fleurissent sur TikTok. Cependant, certaines tendances peuvent être dangereuses. Récemment, le concept du "face taping", utilisé pour lutter contre les rides, est devenu viral sur TikTok et a suscité l'inquiétude de nombreux dermatologues. C'est également le cas de la tendance #Dimplemakers, qui consistait à utiliser des pinces à faussettes et qui alertait les médecins.

Depuis le début du mois d’octobre, une nouvelle tendance TikTok fait beaucoup parler. Il s’agit du “Winter Arc”. Lancée par l’influence Carly Berges, spécialisée dans le développement personnel, cette nouvelle tendance est rapidement devenue virale.

Le principe ? Les internautes doivent profiter des trois derniers mois de l’année pour instaurer une routine stricte dans leur quotidien, dans le but d’atteindre leurs objectifs personnels et de devenir “la meilleure version d’eux-mêmes”. Parmi les objectifs proposés, on retrouve par exemple le fait de manger moins de sucre, de limiter les fast-food, de se lever tôt, de faire trois à cinq séances de sport par semaine, de faire un régime… Toutes ces règles strictes ont un but : être prêt pour la nouvelle année.

Un danger pour la santé

Bien que cette tendance puisse partir d’une bonne intention, elle peut être dangereuse. En effet, il peut être très difficile d’atteindre tous ces objectifs en seulement trois mois. S’ils n’y arrivent pas, les internautes peuvent facilement se décourager et culpabiliser, ce qui va impacter leur confiance en eux. À terme, cette pression peut mener à l’épuisement physique et psychologique.

@marjorieiyk mes objectifs pour mon winter arc ! rappel que vous faites comme vous le POUVEZ et comme vous le SENTEZ. L’objectif n’est pas de culpabiliser ou de se retrouver en burn out à la fin son original - ℳ𝒶𝓇𝒿𝑜𝓇𝒾𝑒 ᥫ᭡

En plus de cela, certains internautes ont poussé cette tendance à l’extrême. Certains n’ont pas hésité à divorcer ou à rompre pour se concentrer uniquement sur leurs besoins, tandis que d’autres se sont rasé la tête en signe de “nouveau départ”. Certaines personnes encouragent également les autres à couper toute interaction sociale pour se concentrer sur soi. Un mauvais conseil, notamment quand on sait que TikTok est suivi par de nombreux adolescents.

“Il semble particulièrement dangereux, en pleine période de tempête émotionnelle qu’est l’adolescence, de faire le choix du repli sur soi”, explique les experts sur le média belge Le Vif.

Si cette tendance a du bon, il est important de l’adapter à ses capacités et de ne pas se mettre la pression. Plutôt que de vouloir tout faire en trois mois, donnez-vous des objectifs sur le long terme pour prendre le temps de faire les choses à votre rythme. Si vous en ressentez le besoin, fixez-vous des objectifs sains et réalistes et instaurez une routine quotidienne qui vous rend heureux. Ainsi, vous commencerez l’année 2025 fier et plein de bonnes résolutions, avec l’envie d’aller de l’avant sans être découragé ou sous pression.