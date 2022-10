11 idées pour aménager un bureau dans un petit espace

Vous n’avez pas de pièce pour installer un bureau mais vous avez tout de même besoin d’un espace de travail ? Voici onze idées pour aménager un bureau fonctionnel dans un petit espace, que ce soit dans une chambre, dans un salon ou même dans une entrée.

Si vous travaillez à la maison, vous savez qu’être affalé sur le canapé n’est pas la meilleure façon pour être productif. Que ce soit pour du télé-travail ou pour développer vos projets après vos journées au bureau, vous avez besoin d’un espace de travail avec un bureau fonctionnel. Et, si vous n’avez pas de pièce pour installer un bureau, parce que vous vivez dans un studio, un appartement pas très grand ou une petite maison, il existe de nombreuses façons de créer des espaces de travail dans une chambre, dans un salon ou même dans une entrée.

Tout d’abord, vous devez choisir la pièce où vous serez le plus tranquille et le plus à l’aise pour travailler. Si vous avez des enfants, évitez le salon où vous risquez d’être dérangé. Si vous avez une pièce peu lumineuse, préférez un autre endroit de votre appartement ou de votre maison mieux éclairé. Estimez ensuite l’espace disponible, et trouvez un bureau adapté à la place. Et pensez à opter pour une assise confortable, c’est essentiel. Un chaise adapté pour un bureau, un tabouret design mais confortable ou une chaise pliante pour le gain de place. Pour vous aider à l’aménagement d’un bureau confortable et fonctionnel, voici onze idées pratiques, faciles et à petits prix.

Onze idées pour aménager un bureau dans un petit espace

Idée n°1 pour un bureau dans un petit espace : un mini-bureau mural

Pour gagner de la place, vous pouvez opter pour un mini-bureau mural. Directement fixé au mur de la pièce où vous avez décidé d’installer votre espace de travail et de dimension réduite, le bureau vous offrira une tablette de travail idéale pour vous installer avec votre ordinateur portable. Sans pied, vous pouvez facilement y glisser un tabouret ou une chaise dessous. Certains bureaux muraux ont des tiroirs, des portes documents ou encore des niches de rangements : un petit plus non négligeable.

Bureau blanc dans le salon. Crédit : Istock

Astuce n°2 pour un bureau dans un petit espace : un bureau d’angle

Vous avez trouvez un peu d’espace dans le coin d’une pièce pour installer votre espace de travail ? Choisissez un bureau d’angle pour optimiser l’espace et aménager idéalement votre coin bureau. Décorez votre bureau de photos, affiches et autres objets de décoration pour ne pas avoir l’impression d’être au coin quand vous travaillez.

Idée n°3 pour un bureau dans un petit espace : une échelle étagères qui fait bureau

Bureau avec une étagère de rangemet. Crédit : Istock

On voit de plus en plus d’échelles étagères dans les intérieurs. Et si, la vôtre, faisait aussi bureau ? Il existe en effet des échelles avec, à la bonne hauteur, une tablette pouvant accueillir un ordinateur, pour un espace de travail compact mais pratique.

Idée n°4 pour un bureau dans un petit espace : un bureau escamotable

Quand vous ne travaillez pas, c’est une étagère ; quand vous êtes en télé-travail ou que vous avez simplement besoin d’un endroit pour vous poser avec votre ordinateur, c’est un bureau. Le bureau escamotable est la meilleure solution pour aménager un espace de travail dans un (tout) petit espace. Aussi joli que pratique.

Meuble escamotable en bois, au prix de 225 euros / Crédit photo : Modèle de Made.com

Astuce n°5 pour un bureau dans un petit espace : une tablette à roulettes

Si vous n’avez besoin d’un bureau chez vous que ponctuellement, optez pour une table rabattable à roulettes. Vous pouvez la sortir quand vous êtes en télé-travail et vous installez dans la pièce que vous souhaitez, que ce soit la chambre, le salon ou la cuisine, et vous pouvez la rabattre et la ranger dès que vous n’en avez plus besoin. Un gain d’espace non négligeable.

Table rabattable en hêtre avec pieds blancs au prix de 371 euros / Crédit photo : Mobilier Maxiburo

Idée n°6 pour un bureau dans un petit espace : une console étroite

Installez une console étroite dans votre entrée, dans votre salon, dans votre chambre ou même dans votre cuisine qui vous permettra, grâce au tiroir, de ranger stylos, carnets et autres accessoires de bureau, mais aussi de déposer quelques objets déco. Et, quand vous télé-travaillez, vous aurez l’espace pour poser votre ordinateur portable ou pour vous installer avec des papiers. Avec un console vintage, votre bureau devient un objet déco.

Astuce n°7 pour un bureau dans un petit espace : un bureau style écolier

Un bureau style écolier. Crédit : Istock

Dans un style vintage, mais pratique, un bureau style écolier, avec casier mais sans encrier, vous permettra d’aménager un coin bureau dans n’importe quelle pièce de votre appartement ou maison. Un meuble avec un esprit déco rétro et studieux.

Astuce n°8 pour un bureau dans un petit espace : un secrétaire avec plateau rabattable

Pour un effet design, installez un secrétaire avec plateau rabattable dans un couloir de votre intérieur, dans un espace libre de votre salon ou dans un coin de votre chambre. Ce meuble vous servira de rangement au quotidien et de bureau d’appoint quand vous en aurez besoin. Un astuce pratique quand on manque d’espace.

Idée n°9 pour un bureau dans un petit espace : un bureau intégré dans un placard

Optez pour l’option bureau intégré directement dans un placard. Un gain de place non négligeable dans votre intérieur avec ce meuble deux en un. Le plus : quand vous travaillez, vous avez tout à porter de main.

Idée n°10 pour un bureau dans un petit espace : un bureau intégré dans une bibliothèque

Vous avez besoin d’un bureau mais vous avez aussi besoin de rangements pour vos livres, vos carnets, vos papiers et autres objets ? Optez pour l’aménagement d’une bibliothèque avec bureau intégré. Avec le plateau rabattable, vous pouvez même cacher votre espace de travail quand vous êtes off.

Astuce n°11 pour un bureau dans un petit espace : un bureau encastré sous un escalier

Bureau a installer sous l'escalier. Crédit : Istock

Le seul espace libre dont vous disposez est sous un escalier ? C’est l’endroit parfait pour aménager un bureau confortable et agréable. Que ce soit avec un plan de travail design, un meuble de bureau plus classique, un secrétaire d’appoint. À vous de choisir l’aménagement qui conviendra le mieux à votre escalier (et à vous).