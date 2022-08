15 astuces pour bien organiser son bureau

Véritable espace de travail, le bureau est l’un des endroits les plus utilisés de la maison ou de l'appartement. Mais il doit être un minimum organisé pour que l’on puisse y travailler sereinement. Découvrez nos 15 idées et astuces déco pour bien organiser son bureau et ranger toutes ses affaires.

Un espace de travail personnel. Dans une maison ou un appartement, il est fréquent de trouver un bureau avec un ordinateur et des affaires de travail. Dans une pièce à part, dans le salon ou dans une chambre à coucher, cet espace de travail peut être utilisé tant par les enfants et les étudiants pour leurs études, que par les adultes pour leur travail.

À voir aussi

Lieu de révisions ou de télétravail, notre bureau est un mobilier indispensable pour avoir une bonne productivité. Et pour cela, il convient de l’organiser un minimum pour éviter que nos affaires s’accumulent et que le bureau ne devienne un grand bazar : des stylos sans capuchons, des affaires de travail posées les unes sur les autres, des feuilles de brouillon chiffonnées qui attendent d’être jetées ou encore des rangements qui débordent de papier. Autant dire qu’on a du mal à s’y retrouver et à travailler dessus dans de bonnes conditions.

Pour remédier à tout cela, nous vous proposons 15 conseils et astuces mais aussi idées de décoration pour bien organiser votre bureau. Le but : en faire un espace rangé et fonctionnel où il fait bon travailler dessus. Et comme on peut le voir sur les réseaux sociaux tels que Pinterest, les idées pour organiser et ranger son bureau ne manquent pas. Faire des piles de tri, installer des étagères, ranger ses affaires selon leur fonctionnalité, acheter un organisateur de bureau, créer un moodboard DIY, déposer un cadre photo sur votre bureau; nous avons fait le tour de tous les conseils et de toutes les astuces qui vous seront utiles pour l’aménager du mieux possible. Suivez le guide et découvrez nos conseils étape par étape !

Étape déco 1 : Achetez un bureau design et fonctionnel

Un bureau pour le télétravail - © Usine Bureau

L’une des pièces principales de votre espace de travail est sans hésiter le bureau. Il existe différents modèles de bureau dans les boutiques de meubles : bureau très design et/ou fonctionnel, bureau en bois ou en métal, bureau avec différentes couleurs ou uni, bureau avec des tiroirs, des étagères ou sans espaces de rangement, le choix est large. De notre côté, on craque pour le bureau en bois naturel et blanc épuré. Un côté design et élégant qu’on adore !

Étape déco 2 : Gardez seulement les papiers nécessaires

Trier les papiers - © iStock

Première chose importante à faire pour organiser votre bureau : du tri dans les papiers. Pour éviter l’accumulation des papiers, importants et inutiles, réalisez deux piles de tri. Dans la première, mettez tous les documents importants pour vos études ou votre travail. Dans la seconde, mettez tous les brouillons ou autres documents griffonnés qui ne vous servent plus. Une fois votre tri réalisé, jetez tous les documents inutiles dans la corbeille et gardez l’autre pile de côté.

Étape déco 3 : Achetez des rangements pour ses affaires papier

Classer ses documents - © iStock

Une fois votre tri de documents à conserver réaliser, il faut les ranger. Pour cela, pensez à investir dans du matériel pour bureaux : des classeurs, des chemises, des intercalaires. Rangez tous ces documents selon leur statut. Vous pouvez également acheter des rangements papiers en plastique ou des trieurs en bois. En plus de classer vos documents, ils apporteront de la couleur sur votre bureau. Et pour vous y retrouvez de le rangement de toutes vos affaires, notre astuce est de coller des stickers avec des icônes.

Étape déco 4 : Installez des modules de rangement pour ses affaires

Armoire de bureau (Home 24), prix : 349,99€

Si votre bureau n’a pas de tiroirs intégrés, vous devez penser à installer des rangements. Pour cela, misez sur des modules de rangement. Ils sont indispensables pour ranger toutes les fournitures et accessoires de bureau utiles au quotidien et qui peuvent prendre de la place. Caisson à roulettes, meuble adapté ou placard, libre à vous de choisir le mobilier qui conviendra le mieux à votre espace de travail.

Étape déco 5 : Installez des étagères

Étagère bureau murale 3 niveaux (Maisons du monde), prix : 359€

C’est une astuce qui s’applique dans toutes les pièces de vie de la maison, chambres, salons, bureaux ou encore cuisines. Pour éviter de vous encombrer avec des meubles tout en optimisant l’espace pour installer des espaces de rangements, installer des étagères. L'endroit idéal pour déposer des documents utilisés au quotidien, des boîtes de rangement, des accessoires de bureau ou encore des objets de décoration.

Étape déco 6 : Achetez une poubelle et un destructeur de papier

Poubelle Hook (La Redoute), prix : 25,95€

Pour une organisation optimale de son bureau, il faut prévoir de se débarrasser de documents. Pour cela, on installe une poubelle sous ou à côté de son bureau. Si vous ne vous voyez pas jeter certains documents confidentiels tels que des papiers bancaires ou d’identité, investissez dans un destructeur de papier.

Étape déco 7 : Gardez des fournitures de bureau fonctionnels

Crayons et stylos - © iStock

Si vous utilisez des stylos ou des crayons pour travailler, il vous faut donc en avoir toujours sous le coude. Mais pas besoin d’avoir 12 crayons de papier et 150 stylos quatre couleurs comme si vous étiez dans des bureaux regroupant plus d’une centaine de salariés. Chez vous, on se contente du minimum. Triez donc la pile de stylos et de crayons que vous avez entassé depuis plusieurs années et jetez ceux qui ne fonctionnent plus. Il ne vous reste plus qu’à acheter ceux qui vous manquent.

Étape déco 8 : Rangez vos stylos dans des pots à crayons

Pot à crayons 3D en bois (Etsy), prix : 20€

Pour garder tous vos stylos et crayons nécessaires sous la main, il convient de les ranger. Nous vous conseillons d’acheter de jolis pots à crayons pour pouvoir les classer : un pot pour les stylos, un autre pour les surligneurs ou encore pour les crayons de couleurs.

Étape déco 9 : Achetez un organisateur de bureau

Rangement de bureau multifonctionnel (Amazon), prix : 17,99€

Pour ranger les autres accessoires et fournitures de bureau indispensables à n’importe quelle personne (scotch, ciseaux, ciseau, agrafeuse, post-it, etc.), rien de mieux que d’investir dans un organisateur de bureau. En bois, en plastique ou en métal; vous en trouverez de différents styles sur les sites marchands.

Étape déco 10 : Installez votre bureau dans un espace éclairé

Un bureau dans un espace lumineux - © La Redoute

Au moment d’aménager votre bureau, ou de le déplacer, réfléchissez bien à la luminosité. De préférence, placez-le à côté d’une fenêtre donnant un accès à la lumière naturelle. Mais attention, pas de lumière qui vient derrière le dos. On évite tous les reflets gênants.

Étape déco 11 : Achetez une lampe de bureau

Lampe de chevet scandinave (Lumiart), prix : 59,90€

Si vous faites partie de ces personnes qui révisent ses cours ou travaillent sur des projets la nuit, il vous faut forcément une lampe de bureau. Et les modèles et les couleurs ne manquent pas sur les sites marchands. Le plus dur, c’est de choisir !

Étape déco 12 : Installez des plantes d’intérieur à proximité de votre bureau

Des plantes d'intérieur - © iStock

Pour égayer votre espace de travail, voire votre pièce, n’hésitez pas à investir dans les plantes vertes d’intérieur. En plus d’apporter de la couleur et de la vie dans cet espace, certaines plantes d’intérieur ont des effets bénéfiques sur notre santé : anti-stress, dépolluante, anti-humidité; on craque sans hésiter pour gagner en productivité.

Étape déco 13 : Personnalisez votre bureau avec des cadres photo

Porte-photo design avec photos (Smart photo), prix : 14,99€

Pour ajouter une touche de décoration personnelle à votre bureau fraîchement organisé, vous pouvez le décorer avec des cadres photo. Libre à vous de choisir la photo ou les images que vous souhaitez voir tous les jours.

Étape déco 14 : Installez une moodboard DIY au mur

Des décorations au mur du bureau - © Noholita

Pour décorer le mur, juste au-dessus de votre bureau, rien de mieux que d’installer une illustration. Photo, peinture, affiche publicitaire, dessin; vous pouvez accrocher une image au-dessus de votre bureau pour égayer encore plus cet espace de travail. Et pour ceux qui ont le côté DIY, vous pouvez également créer un moodboard DIY à accrocher sur le mur. L’occasion d’y mettre des photos, des post-it avec des informations importantes, le code de la box wifi, etc.

Étape déco 15 : Investissez dans un fauteuil de bureau

Fauteuil de bureau (BUT), prix : 94,99€

Enfin dernière astuce, le fauteuil de bureau. Avec l’augmentation du temps de télétravail et comme de plus en plus de Français se retrouvent dans cette situation, il vous faut une chaise de bonne qualité. Le but : éviter les problèmes de dos et donc de santé. Mais attention, il ne faut pas se précipiter à acheter n’importe quel fauteuil de bureau. Il vous faut aller l’essayer en magasin. Oubliez donc les achats par Internet. Il en existe avec un revêtement en cuir ou en tissu, et pour tous les budgets.

Grâce à ce guide étape par étape, vous avez maintenant toutes les idées, astuces déco et conseils nécessaires pour bien organiser votre bureau ! Et vous allez voir, en suivant chaque étape citée dans cet article, vous ne voudrez plus quitter votre fauteuil de bureau tellement vous vous sentirez bien dans votre espace de travail organisé. Et qui dit épanouissement sur son espace de travail, dit productivité en hausse. Ce serait dommage de passer à côté.