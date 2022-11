20 calendriers de l'avent à fabriquer repérés sur Pinterest

Passer du temps avec ses enfants pour fabriquer un calendrier de l’Avent DIY permet de tisser une relation et d’améliorer la communication.

1- Sachets numérotés suspendus à une ficelle

Un calendrier de l’Avent avec des sachets surprises Credit : Istock

Avec des punaises, fixez deux ou trois ficelles au mur pour fabriquer un calendrier de l’Avent. Par la suite, accrochez 24 sachets de couleurs différentes avec 24 pinces à linge.

Tous les enfants peuvent réaliser ce modèle simple et pratique. Pour faire une petite surprise, mettez des petits cadeaux légers dans chaque sachet. Vous pouvez également utiliser des enveloppes à la place des sachets. N’oubliez pas de coller des numéros sur chaque enveloppe pour marquer les dates, peu importe le type de calendrier que vous choisissez.

2- Des messages dans des petits tubes

Un calendrier de l’Avent avec des messages dans des tubes en cuivre Credit : Istock

Pour réaliser cette idée, vous avez besoin de manchons de cuivre, à acheter dans une boutique de bricolage. Vous pouvez également vous servir d’un tube de cuivre pour faire vos calendriers.

Coupez-le à l’aide d’une scie à métaux pour avoir la longueur voulue.

Mettez un petit cadeau et un message dans chaque feuille roulée. Des coloriages, des déclarations d’amour, etc. , les enfants aiment ces petites surprises de Noël.

3- Des mini cadeaux à l’intérieur des coquilles de noix

Un calendrier de l’Avent en coquilles de noix Credit : Istock

À l’intérieur de 24 coquilles de noix, mettez des petits cadeaux de Noël pour vos enfants. Facile à fabriquer, ce calendrier de l’Avent est simple, mais décoratif. Attachez les 24 coquilles de noix à l’aide d’un joli fil. Mettez sur chacun un numéro de date. Dans chaque coquille, placez un petit bonbon, une perle, un papier roulé, etc. , pour décorer votre calendrier de l’Avent. Vous pouvez utiliser des boules à la place des noix.

4- Calendrier de l’Avent en forme de cadeaux

Un calendrier de l’Avent en forme de cadeaux Credit : Istock

Conçu avec du papier, ce calendrier de l’Avent est facile à fabriquer. Il évoque une forêt de sapins recouverte de neige. Pour réaliser cette idée avec vos enfants, faites des petits cadeaux à partir de papiers décoratifs. Variez les tailles de chaque cône selon le chiffre, donc le 24 sera le plus grand.

Posez votre calendrier sur une table ou sur une cheminée. N’hésitez pas à mettre un bonbon ou du chocolat à l’intérieur des cônes. Ajoutez des boules rouges pour améliorer la déco.

5- Calendrier de l’Avent en boîtes de conserve

Un calendrier de l’Avent en boîtes de conserve Credit : Istock

Vous êtes un adepte du recyclage ? Cette idée de calendrier de l’Avent vous permet d’utiliser des boîtes de conserve que vous n’utilisez plus pour servir de déco. Vous avez besoin de 24 boîtes pour fabriquer un calendrier de Noël.

Recouvrez-les de papiers colorés, car ils servent également de décoration. Choisissez la taille des boîtes de conserve en fonction du volume des cadeaux que vous mettrez dedans. Collez un chiffre sur chaque boîte et utilisez un fil pour maintenir le papier coloré.

6- Étoiles dans un panier

Un calendrier de l’Avent en étoiesl Credit : Istock

Ce calendrier de l’Avent en étoiles de papier est facile à fabriquer. Glissez des petits cadeaux dans chaque étoile conçue avec du papier kraft. Numérotez-les de 1 à 24 et posez-les à l’intérieur d’un panier à salade. Vous pouvez également décorer le panier et apporter votre petite touche personnelle. Cette idée peut également être réalisée avec du papier emballage.

7- Calendrier de l'avent dans des pochons

Sacs rouges avec des cadeaux sur fond de bois. Credit : Istock

Vous aimez la couture ? Réalisez un calendrier de l’Avent DIY avec 24 poches de jeans. Vous pouvez également vous servir d’un tissu pour fabriquer un calendrier de Noël en sapin DIY.

Comme support, utilisez une toile de coton suffisamment grande pour accueillir chaque poche. Vous pouvez également vous servir d’un tissu de récup. Avec un peu d’imagination, personnalisez votre déco de Noël selon vos envies afin d’embellir votre maison pendant la période des fêtes.

8- Maisons de papier accrochées à une branche

Calendrier de l’avent en papier avec une branche Credit : Istock

Ce calendrier de l’Avent de Noël DIY est facile à fabriquer. Vous n’avez pas besoin d’un savoir-faire en bricolage ou en peinture pour réaliser ce cadeau.

Munissez-vous d’une branche d’arbre et posez-la dans un vase à côté de votre sapin de Noël. Ensuite, accrochez-y des petites maisons en papier. Numérotez chaque maison à l’aide d’une feutrine et mettez-y un petit cadeau pour faire une petite surprise à votre enfant.

9- Calendrier écolo

Un calendrier de l’Avent écologique Credit : Istock

Pour fabriquer un calendrier de Noël DIY écologique et original, vous avez besoin de rouleaux de papier toilette, de papier kraft et de papier de carton.

Pour construire une petite maison, réalisez 24 petits cylindres avec du papier kraft, qui serviront de mur. Mettez un cadeau à l’intérieur de chaque cylindre. Pour le toit et la charpente, utilisez du papier carton. Quant à la cheminée, elle sera fabriquée avec du papier toilette ou du carton.

10- Calendrier en forme de bonbon

Un calendrier de l’Avent en couronne de bonbon Credit : Istock

Avec des bonbons de toutes les couleurs, il est possible de fabriquer un calendrier de l’Avent original pour la fête de Noël. Il suffit de les assembler pour former une couronne de Noël. Utilisez par exemple du papier coloré pour les envelopper.

Privilégiez les couleurs de Noël (rouge, vert, etc. ). Les enfants apprécient beaucoup ce genre de calendrier de l’Avent. Il faut toutefois faire attention au choix des bonbons, car ils les consomment généralement sans modération. N’oubliez pas d’inscrire des chiffres en guise de décoration sur les enveloppes en papier DIY.

11- Calendrier en feutrine

Un calendrier de l’Avent en feutrine Credit : Istock

Parmi les idées de calendriers de l’Avent originales se trouve ce modèle en feutrine DIY. Conçu avec du tissu, ce calendrier de Noël ne requiert pas de connaissance avérée en coupe et couture.

Vous n’avez qu’à couper des cercles ou des petits losanges à partir d’une feutrine. Si possible, utilisez des feutrines de différentes couleurs. Par la suite, fixez-les à un support pour pouvoir les suspendre au mur. Décorez votre calendrier de l’Avent avec des numéros cousus à la main. Vous pouvez également les imprimer sur autocollant.

12- Calendrier de l’Avent en pot

Un calendrier de l’Avent en pot sous forme de sapin Credit : Istock

Une idée de récupération que tout le monde peut faire chez soi, ce calendrier de l’Avent DIY est conçu avec des pots de confiture ou de yaourt. Pour fabriquer ce calendrier de Noël, vous avez besoin d’un support en carton, de magazines et journaux, d’une colle et d’un marqueur.

Voici le tuto complet :

Tracez les journaux et magazines pour former les couvercles des pots. Par la suite, fixez la base de chaque pot au support à l’aide d’une colle. Ajoutez du chocolat, du bonbon, etc. , à l’intérieur de votre calendrier de l’Avent. Fermez les pots avec les couvercles en journaux numérotés de 1 à 24.

13- Calendrier de l’Avent en sapin de Noël

Un calendrier de l’Avent en sapin de Noël Credit : Istock

Pour fabriquer ce modèle de calendrier de l’Avent, vous avez besoin de planches en bois.

Commencez par les découper en différentes longueurs pour avoir une forme globale en triangle. Fixez chaque morceau à un support vertical. Ensuite, posez des bonbonnières numérotées sur chaque branche et ajoutez-y des petits cadeaux ou des friandises pour vos enfants. Pour améliorer la décoration, mettez des guirlandes lumineuses sur votre sapin et calendrier de l’Avent. Mettez également une étoile sur le haut du sapin pour le décorer.

14- Calendrier de l’Avent avec des gourmandises

Un calendrier de l’Avent en mini buche Credit : Istock

Voici les étapes à suivre pour fabriquer ce calendrier de l’Avent :

Avec des bois carrés, formez une sorte de petite échelle pour fabriquer votre calendrier de l’Avent. Ensuite, servez-vous d’un ruban ou d’une ficelle pour suspendre vos gourmandises de Noël.

Choisissez une couleur qui convient à la décoration de votre maison. Vous pouvez aussi mettre un cadeau et d’autres surprises dans chaque petit sac.

Il est possible de poser des boîtes à cadeaux et des boules à côté de votre calendrier de l’Avent. Pour rendre votre Noël plus chaleureux, allumez des bougies autour tout en faisant attention à respecter une certaine distance de sécurité.

15- Calendrier de l’Avent en boîtes à cadeau

Boîtes-cadeaux faites à la main du calendrier de l’avent accrochées au mur. Credit : Istock

Avec des boîtes à cadeau et une branche d’arbre ou un bois d’une longueur minimum de 50 cm, vous pouvez fabriquer ce calendrier de l’Avent DIY.

Préparez également 24 boîtes à cadeaux de tailles différentes. Vous n’avez plus qu’à les suspendre sur la branche en bois en vous servant d’une ficelle ou d’une corde. Collez un chiffre (1 à 24) sur chaque boîte à cadeau. Pour décorer votre calendrier de l’Avent, posez des étoiles ayant une couleur assortie avec la ficelle sur la branche. N’oubliez pas d’appliquer une peinture sur le bois pour améliorer la déco.

16- Calendrier en chaussettes

Un calendrier de l’Avent en chaussettes Credit : Istock

Vous avez la possibilité dechoisir la forme du calendrier de Noël qui vous convient (sapin, carré, losange, etc. ). Il vous faut des branches de bois, un rouleau de corde, une peinture, 24 chiffres autocollants et des clous pour fabriquer ce calendrier de l’Avent. Voici le tuto à suivre pour décorer l’intérieur votre de maison avec un calendrier de Noël original :

Appliquez de la peinture sur les branches de bois. Fixez des clous pour accueillir les chaussons du calendrier. Reliez les côtés des branches à l’aide d’une corde. Posez un chiffre sur chaque chausson et ajoutez-y des surprises pour votre enfant et vos invités.

17- Calendrier de l’avent express

Un calendrier de l’Avent en enveloppes Credit : Istock

Ce calendrier de Noël DIY est facile à créer et économique. Pour ce faire, il vous faut des enveloppes, des pinces et des autocollants avec des chiffres.

Pincez chaque enveloppe sur une corde fixée au mur. Mettez-y un petit message ou un vœu. Utilisez des papiers autocollants sur lesquels les 24 chiffres indiquant le compte à rebours ont été imprimés.

18- Calendrier de l’Avent en cristaux

Un calendrier de l’Avent en forme de diamant Credit : Istock

Avec du papier cartonné, vous pouvez faire des boîtes en forme de cristal pour créer un calendrier de Noël. Vous n’avez qu’à imprimer, découper et coller le carton selon une coupe sur mesure que vous trouverez sur internet. N’oubliez pas d’imprimer les 24 chiffres, compte à rebours avant la fête.

19- Calendrier de l’Avent à coudre

Un calendrier de l’Avent cousu à la main Credit : Istock

Vous êtes plus habile à la couture qu’au bricolage ? Confectionnez votre calendrier de l’Avent à pochettes. Utilisez des tissus de différentes couleurs et personnalisez la forme de chaque pochette pour rendre votre calendrier de Noël plus original. N’oubliez pas les 24 chiffres de vos pochettes.

20- Calendrier de l’Avent en village ludique

Un calendrier de l’Avent en village Credit : Istock

Un peu difficile à fabriquer, ce genre de calendrier de Noël permet aux enfants de s’amuser à leur guise, même si la fête est terminée. Pour décorer votre maison, posez votre calendrier sur une table, à côté du sapin de Noël.