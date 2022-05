Top 25 des blagues de Noël

Noël est le must en matière de fête familiale. Pour instaurer une ambiance conviviale, amusez la galerie avec des blagues sur le thème de Noël.

Bien choisir les blagues à faire pour les repas de Noël

Un homme joyeux avec une barbe décoré pour Noël Credit : max-kegfire

À voir aussi

Pour de nombreuses personnes, l’humourest sacré, surtout lors des réunions de famille comme lors des repas de Noël. Il suffit de lancer quelques bonnes blagues pour mettre tout le monde dans l’ambiance. De plus, les fous rires font du bien pour le corps et l’esprit. Tout le monde en a besoin pour se détendre et se vider la tête pour mieux accueillir la nouvelle année. Cependant, pour éviter de froisser quelques-uns et de choquer une tante ou une mamie, il faut faire attention aux blagues choisies. On réserve donc l'humour noir pour les after-work entre amis ou collègues. En effet, si vous ne voulez pas que le repas de famille vire aux sermons de moralité, il vaudrait mieux miser sur les bonnes blagues de Noël qui feront rire petits et grands!

15 blagues de Noël pour rire en famille

Des personnes qui rient autour d’une table décorée pour noël Credit : monkeybusinessimages

Passer les fêtes de Noël en famille est une source de réjouissance. Entre les festins, les cadeaux, les décorations, les retrouvailles…c’est la période la plus conviviale de l’année. Cependant, organiser tout cela peut s’avérer stressant. Et les réunions de famille peuvent faire resurgir quelques tensions. Afin d’instaurer une atmosphère plus détendue, et mettre tout le monde dans l’ambiance, rien de mieux que de lancer quelques blagues. Voici les 15 blagues sur le thème de Noël qui nous ont bien fait rire.

1/ Mère au foyer

Toto demande à sa maman :

- Elle faisait quoi, comme métier la Sainte-Vierge ?

- Elle était mère au foyer.

- Alors, pourquoi elle a mis le petit Jésus à la crèche ?

2/ Le fils du père Noël

Un garçon n’ayant jamais rencontré son père demande à sa mère :

– Maman, c’est qui mon père ?

– C’est le père Noël, répond la mère avec un air agacé.

– Comment ça, s’étonne le gamin.

– Eh bien, il est venu la nuit, il m’a fait un cadeau, et on ne l’a plus jamais revu !

3/ Ah les blondes!

Bien décidées à faire des économies pour les fêtes de fin d’année, deuxblondesse rendent en forêt pour trouver un sapin pour Noël. Au bout de deux heures de recherches, la première s’exclame :

– Bon, j’en ai marre ! Le prochain qu’on voit, avec ou sans boules, on le prend !

6/ Achats de Noël prématurés

À l’approche de Noël, le juge du tribunal demande à l’accusé :

– Quels faits vous sont reprochés ?

– D’avoir effectué mes courses deNoël à l’avance !

– Mais ce n’est pas un crime ! Comment ça, trop tôt ?

– Ben… Avant l’ouverture du magasin !

5/ Tampax!

Dans la cour de récré, deux petites filles discutent dans la cour.

– T’as demandé quoi toi pourNoël ?

– Un Tampax.

– C’est quoi ça ?

– Je n’en sais rien, mais j’ai vu à la télé qu’avec ça tu peux faire du cheval, de la gym et du vélo.

6/ Le père Noël en Somalie

Un jour, le père Noël décide d'aller en Somalie avec ses lutins. Très étonné de voir les enfants avec juste la peau sur les os, il demande:

- Pourquoi ces enfants sont-ils aussi maigres ?

- Parce qu’ils ne mangent pas, répondent les lutins.

- Ils ne mangent pas ? O.K., pas de cadeaux ! dit alors le père Noël.

7/ Recevoir la belle-mère

Quelques jours avant Noël, unhommediscute avec un ami dans un bar.

– J’ai fait couper la queue de monchien,la semaine dernière.

– Ah bon, et pourquoi ça ?

– Je reçois ma belle-mère à Noël et je ne veux pas qu’elle pense que certains sont contents de la voir !

8/ De la monnaie

Dans la cohue d'un grand magasin durant le soir du réveillon, une femme perd son portefeuille, mais miracle de Noël, un jeune homme le trouve et lui rapporte, elle vérifie le contenu et dit :

- Tout y est mais c'est curieux, j'avais un billet de 50 euros et maintenant j'en ai 5 de 10 euros.

Le jeune homme répond: -«Je sais mais la dernière fois la personne n'avait pas de monnaie pour me récompenser...»

9/ La part du Prêtre

Des prêtres qui gèrent l’argent de la quête de la messe de Noël expliquent comment ils déterminent l’argent qui servira à l’église et l’argent qui sera leur part.

Le Curé: « Moi pour l’Église, pour déterminer la part d’argent qui me revient et celle que je donne à Jésus-Christ, je dessine un cercle sur le sol et je jette les pièces de monnaie en l’air. L’argent qui tombe dans le cercle me revient, celui qui tombe en dehors du cercle est pour mon Seigneur ».

L’Immam: « Moi pour la Mosquée, je dessine un carré sur le sol, l’argent qui tombe dans le carré est pour moi, les sous qui tombent en dehors sont pour Allah ».

Le Rabbin: « Moi pour le Temple, je lance les pièces au ciel: si Dieu en veut il les prend et moi je me contente de l’argent qui retombe ! »

10/ Les boules

Un sapin qui aperçoit le bûcheron s’approcher dit à un autre sapin: « Noël, ça me fout les boules! »

11/ Compte en banque

Cher père Noël, cette année, je voudrais un compte en banque bien dodu et un corps svelte. PS: merci de ne pas confondre les deux comme l’année dernière!

12/ Un facteur bien déçu

Un petit garçon écrit au père Noël :

« Cher Père Noël, je suis orphelin et je n’ai jamais eu de cadeaux. Pourrais-tu m’envoyer 100 euros, s’il te plaît ? »

Le facteur, ému par la lettre, fait une collecte auprès de ses collègues du centre de tri, mais ne parvient qu’à récolter 50 euros, qu’il envoie au garçon.

Il reçoit une nouvelle lettre :

« Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent... mais les postiers m’en ont piqué la moitié ! »

13/ Une mamie mourante

Le soir du réveillon du 31 décembre, une grand-mère est mourante dans son lit.

Le docteur du village lui rend une dernière visite pour accompagner ses derniers moments. Le grand-père, son mari, anxieux attend dans la cuisine. Le médecin sort de la chambre de la mémé et vient le voir:

– Monsieur, votre épouse va s'envoler ce soir, elle est dans un état comateux.

Le Papi qui n’entend plus très bien va voir sa femme dans la chambre. La mémé lui demande :

– Qu’est qu’il a dit le toubib mon chéri ?

– Ma chérie, je n’ai pas trop compris… il a dit que t’étais dans un état comme ma queue.

– Nom de Dieu Marie Joseph ? ! ? s’écrit la mamie…, eh bien je ne suis pas prête de me lever alors !

14/ Répétition du chant de Noël

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque chose d’anormal. Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient le tour de Toto. Celui-ci y entonne bruyamment :

– Léon ! Léon !

– Toto, arrête ! fait le curé. Tu tiens ton livre de chant à l’envers. Les paroles c’est « Noël, Noël ».

15/ L’âge de l’homme.

Les hommes passent par quatre âges différents:

Celui où il croit au père Noël

Celui où il ne croit plus au père Noël

Celui où il fait le père Noël

Celui où il ressemble au père Noël

10 devinettes drôles à faire lors des repas de Noël

Un Père Noël qui pose avec un point d’interrogation Credit : maurusone

Lors des repas en famille à Noël, faites participer vos convives en leur demandant de répondre à ses quelques devinettes. Ambiance et fous-rires garantis!

1/ Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans les pots de peinture un 25 décembre ?

Réponse : Un chat peint de Noël

2/ Monsieur et Madame Duciel ont cinq enfants. Comment s'appellent-ils ?

Réponse : Betty, Baba, Noël, Quentin, Sandra (Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel)

3/ Que dit un sapin de Noël qui arrive après les invités au réveillonde Noël ?

Réponse : Je vais encore me faire enguirlander!

4/ Quel est le gâteau le plus dur au monde ?

Réponse : La bûche de Noël.

5/ Savez-vous pourquoi le père Noël rit tout le temps ?

Réponse : Parce que ce n’est pas lui qui achète les cadeaux.

6/ Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël ?

Réponse : Casse-Noisette.

7/ Comment appelle-t-on un bonhomme de neigequi a vieilli ?

Réponse: Une flaque!

8/ Quelle est la ville préférée des animaux du Père Noël ?

Réponse : Rennes.

9/ Pourquoi le Père Noël est-il balaise au karaté ?

Réponse : Parce qu’il a la ceinture noire.

10/ Qu’est-ce qui est rouge, vert et blanc ?

Réponse : Un lutin qui a attrapé un coup de soleil.