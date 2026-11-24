Conçue pour accueillir une famille, cette tiny house n’a rien à envier aux maisons traditionnelles.

Les tiny houses ont le vent en poupe ! Il faut dire que ces mini-maisons riment avec avantages, comme un prix plus abordable et un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Pour ces raisons, ce type d’habitation attire de plus en plus de personnes qui souhaitent acheter un logement sans se ruiner, comme cette famille australienne.

De leur côté, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité afin de proposer des modèles adaptés à tous les besoins.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entreprise canadienne Teacup Tiny Homes frappe fort avec sa maisonnette imaginée pour accueillir une famille avec des enfants.

Cette tiny house de 39 m² peut accueillir toute une famille

Derrière les portes de The Harmony se cache un véritable nid douillet de 39,3 m². Construite sur une remorque à trois essieux, elle présente des finitions en métal et en bois.

Longue de 10,4 mètres de long et large de 2,6 mètres de large, cette tiny house correspond à la taille intermédiaire des modèles nord-américains. Elle peut donc être transportée sur la voie publique sans permis spécial.

À l’intérieur, cette maisonnette dispose d’un agencement intelligent pour optimiser l’espace.

Au « rez-de-chaussée », on retrouve un vaste séjour comprenant un canapé, une cheminée électrique et un emplacement prévu pour une télévision. Un système de chauffage au sol, complété par des ventilateurs de plafond et un système à air pulsé, assure une température agréable au fil des saisons.

Crédit Photo : Teacup Tiny Homes

Une cuisine et une salle de bain fonctionnelles

Le modèle The Harmony abrite une cuisine à proximité du salon. Celle-ci est équipée d’un four, d’une plaque de cuisson à quatre feux fonctionnant au propane, d’un réfrigérateur-congélateur, d’un évier à deux bacs et d’un lave-vaisselle, un atout aussi rare que précieux dans une maison de cette taille.

Ce n’est pas tout. La pièce dispose de nombreux rangements, dont un garde-manger coulissant. On y trouve aussi un coin repas qui peut servir d’espace de travail, composé d’une table et d’une banquette avec rangements intégrés.

Crédit Photo : Teacup Tiny Homes

La salle de bain est tout aussi fonctionnelle. Attenante à la cuisine, elle est dotée d’une douche à l’italienne, d’un lavabo et de toilettes sèches. À noter qu’il est possible d’y installer une baignoire.

The Harmony dispose d’un autre atout : ses trois chambres, réparties sur deux niveaux.

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Trois chambres réparties sur deux niveaux

Comme le précise le site New Atlas, la première se trouve au rez-de-chaussée, à l’opposé de la salle de bain. Elle est équipée d’un lit double et de rangements intégrés.

Grâce à sa hauteur sous plafond, les occupants peuvent se tenir debout. Une chose plutôt rare dans les tiny houses.

Les deux autres chambres sont aménagées en mezzanine, au-dessus du séjour. Elles sont accessibles par des échelles fixes en bois et disposent de petites portes coulissantes, offrant ainsi une parenthèse d’intimité.

Crédit Photo : Teacup Tiny Homes

Autre information : chaque mezzanine peut accueillir un lit double ou deux lits simples. Dans cette tiny house fabriquée en France, la chambre de l'enfant se cache sous le salon.

Le modèle Harmony fait partie de la gamme Ellie de Teacup Tiny Homes, dont le prix de départ est de 185 000 dollars canadiens (environ 118 000 euros), selon les options choisies