Ils vivent en famille dans une maison de 26 m² : voici le temps que leur prend le ménage chaque jour

En Australie, Amy et Greg ont fait le choix de vivre dans une tiny house de 26 m2 avec deux enfants. Pour que tout soit en ordre, ils font 15 minutes de ménage chaque jour.

Amy et Greg vivent dans une petite tiny house de 26 m2 dans le Queesland, en Australie. Les deux enfants de Greg, Zack et Jayda, issus d’une précédente union, vivent dans la maison avec le couple toutes les deux semaines. C’est aussi le cas d’Indi, le bouledogue français de la famille.

Amy et Greg ont décidé de vivre dans une tiny house en 2019, suite au décès du père d’Amy. Après ce drame, ils ont réalisé qu’ils préféraient privilégier les souvenirs et la vie plutôt que la consommation et le matérialisme.

Après quatre mois de recherche, ils ont fait appel à la société Aussie Tiny House pour construire la petite maison de leur rêve. La famille voulait acquérir un terrain, construire une tiny house et créer une ferme autosuffisante.

Une tiny house parfaitement aménagée

La tiny house est désormais construite. L’extérieur de la tiny house est composé d’acier et de cèdre rouge. La maison fait environ 26 m² au total dont 15,6 m² au rez-de-chaussée, 5,3 m² pour la mezzanine parentale et 4,9 m² pour la mezzanine pour enfants. La tiny house est équipée d’un raccordement à l’eau classique pour caravane et d’une prise électrique de 15 ampères. À terme, Amy et Greg aimeraient produire de l’énergie solaire pour avoir leur propre électricité. On trouve également un double régulateur de gaz alimenté par deux bouteilles de GPL.

Crédit photo : Living in a shoebox

Bien que la maison soit petite, elle est parfaitement agencée pour la famille, tout comme cette tiny house de 36 m2 sur roues. Elle est équipée d’une cuisine fonctionnelle qui comporte de nombreux rangements et un garde-manger coulissant pour accéder facilement aux aliments du quotidien. Dans certains cas, la cuisine peut faire office de salle à manger, de bureau et de studio de yoga. Cette recherche d’optimisation de l’espace se retrouve aussi dans un village de 22 tiny houses en Oregon.

Une salle de bain luxueuse

Dans le salon, on trouve un canapé-lit qui peut être utilisé pour recevoir du monde et dans lequel le couple peut ranger des objets comme du linge de lit, des albums photo, des fournitures de bureau ou l’aspirateur.

Crédit photo : Living in a shoebox

Selon le site Living in a shoebox, la salle de bain est la seule pièce séparée et avec une porte de la maison. Elle est aussi luxueuse que celle d’une maison traditionnelle, avec une douche spacieuse avec pommeau effet pluie, des toilettes, un miroir, des meubles de rangement et un lave-linge.

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15 minutes de ménage par jour

Sur chaque mezzanine se trouve un espace de rangement et un éclairage LED sous les meubles pour apporter une lumière tamisée avant d’aller dormir. Au quotidien, Amy et Greg accordent une grande importance au ménage pour que tout soit en ordre dans cet espace réduit. Ils font 15 minutes de ménage chaque jour, dont la vaisselle, le nettoyage des surfaces, le rangement des objets et l’aspirateur. Le ménage est plus approfondi le week-end, pendant 45 minutes, mais il leur prend beaucoup moins de temps que dans leur ancienne maison traditionnelle.

Crédit photo : Living in a shoebox

Amy et Greg ne changeraient leur quotidien pour rien au monde. Ils travaillent à domicile et choisissent chacun un espace pour travailler en se fixant des horaires précis. Ils prennent également le temps de sortir de chez eux autant que possible avec leurs enfants.