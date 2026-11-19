Pour offrir un maximum de confort aux familles, ce fabricant français de tiny house a opté pour une configuration atypique. Suivez le guide !

Ces dernières années, les tiny houses ont la cote, notamment auprès des personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir une « maison classique ».

Ce type de logement convient également aux couples, aux retraités, ainsi qu’aux familles. Certains modèles se distinguent en effet par leurs dimensions généreuses.

Ces parents américains ont par exemple opté pour cette tiny house comprenant deux mezzanines pour y vivre avec leurs deux enfants.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette autre habitation a de quoi surprendre en raison de sa configuration… inversée, rapporte New Atlas.

Cette tiny house française mesure 8 mètres de long

Baptisé « Ivy Tiny House », ce modèle est développé par le constructeur Baluchon, à qui l’on doit aussi la Sherpa, une maisonnette sur roues parfaite pour voyager.

De son côté, la Ivy Tiny House ne manquera pas de séduire les familles, puisqu’elle mesure 8 mètres de long. À noter que les tiny houses made in France mesurent habituellement 6 mètres.

Crédit Photo : Baluchon

Cette bâtisse arbore un revêtement en pin traité thermiquement et en aluminium noir. Ces deux matériaux allient durabilité, résistance aux intempéries et esthétique. Par ailleurs, elle dispose d’une terrasse en bois.

On pénètre à l’intérieur par une double porte vitrée ou par une porte vitrée simple adjacente, qui laissent entrer la lumière naturelle. Une chose est sûre : la disposition des pièces ne laisse pas indifférent.

Sa configuration inversée détonne

Ce modèle abrite une cuisine spacieuse et lumineuse, qui occupe le cœur de la maison. Elle est équipée d’un four, d’une plaque de cuisson et d'un réfrigérateur-congélateur.

On y trouve également un lave-vaisselle, un luxe rare dans une tiny house française. Un petit poêle à bois trône à proximité, ce qui permet de chauffer l’ensemble de l’habitation.

Crédit Photo : Baluchon

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que l’aménagement des autres espaces est pour le moins atypique. Et pour cause : il est à l’envers par rapport aux tiny houses classiques.

L’escalier menant à la mezzanine n’ouvre pas sur une chambre, mais sur le salon. Ce coin cosy en hauteur dispose d’un canapé-lit et d’un vidéoprojecteur.

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La chambre de l’enfant est sous le salon

Une question se pose : où dorment les membres de la maisonnée ? La chambre parentale est située sous les combles. Et celle-ci offre tout le confort possible avec son lit double et ses placards.

Pour y accéder, il faut traverser la salle de bain, qui comprend une douche, un lavabo et une machine à laver, et emprunter un petit escalier intégrant des rangements.

Contre toute attente, la chambre de l’enfant se situe sous le salon, au rez-de-chaussée. Elle est dissimulée dans un petit espace qui se ferme avec une porte. Les WC, eux, se trouvent dans une pièce séparée.

Crédit Photo : Baluchon

Grâce à son aménagement pas comme les autres, la Ivy Tiny House offre un gain de place qui pourrait séduire les familles en quête d’un nid douillet.

Si son prix n’a pas encore été communiqué, les modèles de Baluchon sont généralement proposés à partir de 85 000 euros.