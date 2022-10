5 astuces pour rénover votre logement au meilleur prix, pièce par pièce

Le dépassement du budget est la plus grande crainte de chacun lorsqu'il s'agit de rénover son logement. Heureusement, il existe des astuces pour limiter les coûts et atteindre vos objectifs.

Quand on pense à la rénovation de sa maison ou de son appartement, un grand nombre d’entre nous imagine devoir investir un budget particulièrement important. Si cette peur est souvent légitime tant les prix des travaux peuvent être impressionnants, en réalité, repenser et modifier vos espaces intérieurs ne coûte pas forcément très cher. En effet, avec une réflexion stratégique sur la conception globale, les matériaux à utiliser et un rétroplanning précis, il est possible de faire baisser l’addition de manière significative.

La plupart des propriétaires de biens sont en faveur d'améliorations qui peuvent ajouter de la valeur à leur logement et optimiser l'utilisation de leur espace de vie. Que vous souhaitiez modifier la douche de la salle de bains, moderniser le mobilier de la cuisine, ajouter un dressing sur mesure dans la chambre à coucher ou changer le carrelage du hall d'entrée, il est important de comparer toutes les options offertes par les entreprises de rénovation afin d’opter pour les meilleures et les plus abordables d’entre elles.

1. La cuisine

Crédit : Ana Maria Gaspar / iStock

Refaire totalement une cuisine coûte difficilement moins de 5 000 euros. Pourtant, il est possible d’obtenir une cuisine presque neuve sans dépenser ce montant. Par exemple, plutôt que de changer entièrement les meubles, s’ils sont en bon état, l’idéal est de les rénover. Ainsi, on peut changer uniquement les plans de travail et repeindre les façades des portes et des tiroirs de la partie basse. Ensuite, concernant les meubles placés en hauteur, vous pouvez repeindre les anciennes portes ou les remplacer par des façades vitrées, mais également garder des rangements ouverts, cela ajoute un intérêt visuel sans avoir à ajouter de nouvelles étagères. Pensez aussi à changer les poignées des meubles, c’est très abordable et cela fait clairement son effet.

2. Le salon

Crédit : kazuma seki / iStock

Le salon est un lieu dans lequel on passe énormément de temps, il est donc essentiel de s’y sentir bien. Dans les grandes pièces, le sol est l’un des éléments que l’on remarque en premier et le changer peut donner l’impression d’avoir un nouvel espace sans dépenser de grosses sommes. En effet, une multitude d’enseignes proposent des parquets stratifiés ou des linos pour des prix très raisonnables. De plus, de nombreuses options de sol sont suffisamment fines pour que vous n'ayez pas à retirer le revêtement existant avant de les poser, ce qui limite le coût. Changer les rideaux, tout en gardant les tringles et les anneaux pour réduire la facture, est également une bonne solution pour faire évoluer l’ambiance du salon sans s’engager dans de grands travaux.

3. La chambre

Crédit : GeorgeTsamakdas / iStock

Dans une chambre à coucher, les murs sont certainement LA partie sur laquelle travailler pour créer une nouvelle ambiance. On peut notamment y poser des boiseries afin de donner l'illusion d'un lambris. Optez pour des modèles prédéfinis pour réduire le temps de travail, ou customisez-les vous-même pour économiser encore plus. Les murs peuvent aussi être égayés avec une touche de couleur grâce à de la peinture. Là encore, c’est à la portée de tous. Un autre moyen sûr de moderniser votre chambre à coucher est d'ajouter une tête de lit, qu'elle soit petite et minimaliste ou surdimensionnée et majestueuse, les possibilités sont infinies. Si vous êtes bricoleur, il existe énormément de tutoriels DIY sur Internet pour des têtes de lit à faire soi-même. Cela permet d’obtenir un effet haut de gamme sans en payer le prix.

4. La salle de bains

Crédit : RossHelen / iStock

Vous pouvez ajouter du style à la salle de bains grâce à un changement simple et rapide en optant pour un nouveau miroir. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Le miroir est un élément fort de la salle de bains qu’il ne faut surtout pas négliger au moment de commencer une rénovation. Pour donner un nouveau look à cet espace, il peut également très intéressant d’utiliser un papier peint. Vous pouvez ajouter des motifs et des couleurs avec du papier peint en un clin d'œil, et il est tout à fait possible de se limiter à un seul mur afin de réduire le budget tout en gardant un réel effet visuel. La plupart sont devenus faciles à poser, même pour un bricoleur débutant. Pour le rangement, entre les étagères, les armoires à pharmacie, les échelles ou les chariots, vous trouverez votre bonheur.

5. L’entrée

Crédit : PC Photography / iStock

L’entrée est la première pièce que l’on voit entrant chez vous, elle doit donc être agréable et bien conçue. Même dans un petit espace, il est possible de créer un petit vestiaire qui va vous changer la vie. Une assise, une étagère et quelques crochets sont vraiment tout ce dont vous avez besoin pour sortir du lot. Si vous avez l'espace nécessaire, réaliser un casier pour chaque membre de la famille facilite grandement la routine quotidienne. Vous avez un escalier dans l’entrée ? Sachez qu’une utilisation créative de la peinture est un moyen économique de lui donner une seconde jeunesse. Choisissez un motif, un thème ou une couleur unie qui attire l'attention et redéfinissez l’espace afin de faire de vos escaliers une véritable attraction.