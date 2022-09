Angleterre : ils trouvent un trésor de pièces d'or en faisant des travaux dans leur cuisine

Dans le Nord de l’Angleterre, un couple a découvert un trésor de plus de 260 pièces d’or sous le plancher de sa cuisine. Les pièces vont être vendues aux enchères.

En Angleterre, un couple a décidé de faire quelques travaux dans sa maison et de rénover la cuisine. En cassant le plancher pour le remplacer, les habitants ne s’attendaient pas à faire une telle découverte.

Ils ont trouvé un véritable trésor dans une tasse en terre cuite pas plus grosse qu’une canette de soda. La tasse contenait 264 pièces d’or, datant de 1610 à 1727. Selon les spécialistes, il s’agit de l’un des plus grands stocks de pièces d’or anglaises du 18ème siècle jamais découvert.

« C’est une découverte merveilleuse et vraiment inattendue dans un endroit sans prétention. Cette découverte de plus de 260 pièces est l’une des plus importantes des archives archéologiques britanniques », a déclaré Gregory Edmund, commissaire-priseur.

Un trésor sous le plancher

Le plancher de la cuisine était d’origine, datait du 18ème siècle et n’avait jamais été changé, raison pour laquelle jamais personne n’avait découvert ce trésor.

Pendant près de 300 ans, ce trésor est resté caché dans la cuisine, à seulement quelques centimètres du plancher. Selon les premières recherches, les pièces appartenaient à un couple qui s’est marié en 1694 et qui appartenait à une famille influente. Cependant, on ne sait pas pourquoi ces pièces n’ont jamais été récupérées.

Si les pièces d’or ont une valeur de 100 000 livres, elles pourraient être vendues bien plus chères lors d’une vente aux enchères qui se tiendra en octobre prochain. En effet, le trésor est estimé à environ 250 000 livres, soit près de 290 000 euros. Il a été surnommé le « Trésor d’Ellerby », en référence à la région dans laquelle il a été trouvé.