Elle n'a que 11 ans, achète un vieux camping-car 340 euros avec ses économies et le transforme en mini-maison : elle y passe 5 jours par semaine

Âgée de seulement 11 ans, Lauren Nelson a acheté un camping-car qu’elle a entièrement rénové pour le transformer en une tiny house adorable.

Lauren Nelson, 11 ans, est une enfant pas comme les autres. Malgré son jeune âge, elle est déjà propriétaire d’un camping-car qu’elle a acheté avec ses propres économies, dans le but de le rénover et de le transformer en maison miniature.

Tout a commencé lorsque Lauren feuilletait un magazine de poupées. Elle est tombée sur un van aménagé miniature à 650 dollars, pour lequel elle a eu un coup de coeur. Mais en voyant cela, son père lui a dit que pour cette somme, elle pouvait s’acheter son propre camping-car.

Elle achète son propre camping-car

Cette idée a fait du chemin dans la tête de la jeune fille qui a économisé pour pouvoir s’acheter un camping-car. Au fil des mois, elle a réussi à rassembler 400 dollars, selon des informations de Denver 7. Par chance, l’une de ses voisines mettait en vente un camping-car dans sa rue et a accepté de négocier le prix à 340 euros.

Crédit photo : Denver 7

Lauren a alors décidé de rénover son véhicule, inspirée par l’émission “Tiny House Hunters”, une téléréalité américaine dans laquelle des acheteurs découvrent des tiny houses. Comme elle, un jeune homme de 16 ans a construit une maison sur remorque dans le jardin de ses parents.

“J’adore rénover”

Passionnée de design, la petite fille a passé deux mois à rénover sa caravane pour la transformer en petite maison. Pour cela, elle a dû faire un grand nettoyage et a même délogé une famille de souris. Elle n'est pas la seule enfant à s'être lancée un tel défi puisque c'est également le cas d'un adolescent de 13 ans qui a construit sa propre maison pour 1 300 euros.

“J’adore rénover. J’étais très motivée pour ce camping-car, je voulais vraiment un endroit où je puisse me détendre comme chez moi”, a confié Lauren.

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Crédit photo : Denver 7

Une maison miniature

Finalement, Lauren a réussi à créer sa propre habitation, baptisée Camp Hygge, qui signifie “très confortable et sûr”. Sur le thème bohème et balnéaire, cette tiny house sur roues est composée d’une chambre, d’une salle de bain et d’un coin cuisine. Au total, Lauren a dépensé 700 euros pour ses rénovations.

La petite fille passe désormais cinq jours par semaine dans son camping-car aménagé. Elle espère par la suite faire carrière dans le domaine judiciaire, la rénovation à domicile… ou les deux !