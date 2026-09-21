À 13 ans, Luke a construit une tiny house de 8 mètres carrés dans le jardin de ses parents pour 1 300 euros

Luke Thill, 13 ans, ne manque pas d’ingéniosité : il a construit une tiny house de 8 m2 dans le jardin de ses parents et y dort plusieurs nuits par semaine.

Luke Thill est un garçon âgé de 13 ans et originaire de l’Iowa, aux États-Unis. Il est passionné par les tiny houses, ces petites maisons, souvent sur roues, qui offrent tout le confort d’une vraie habitation. Comme lui, de nombreuses personnes jettent leur dévolu sur ces petites maisons, comme ce jeune homme de 18 ans qui habite une tiny house construite avec son père.

Bien qu’il n’ait que 13 ans, Luke a décidé de construire une tiny house dans le jardin de ses parents. Ces derniers ont en effet accepté de lui laisser une partie de leur terrain pour sa construction. Luke ne devait suivre qu’une seule règle : financer tout seul son projet et réussir à gérer son budget.

Une tiny house pour 1 300 euros

Pendant un an, Luke a enchaîné les petits travaux afin de gagner de l’argent. Il tondait la pelouse de ses voisins, aidait à vider les garages et rendait service à ses proches. Il a également lancé une collecte en ligne et au total, il a gagné 1 500 dollars, soit près de 1 300 euros.

Crédit photo : Luke Thill / YouTube

Les trois quarts des matériaux utilisés pour la construction de la tiny house proviennent de dons ou de chutes de chantier. Un voisin électricien a accepté d’aider Luke en échange du nettoyage de son garage. Ainsi, Luke a l’électricité dans sa maison, mais pas l’eau courante. Pour se laver les mains, il utilise une jarre équipée d’un robinet et d’une bassine. Il a également imaginé un système de climatisation unique en utilisant des filtres de chaudière, de l’eau et un ventilateur.

La suite après cette vidéo

Une petite maison de 8 mètres carrés

Au final, Luke a réussi à construire une tiny house de 8 m2, avec tout le nécessaire. Comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Luke, à l’intérieur, on retrouve une petite cuisine avec un réfrigérateur et un micro-onde, un salon avec une table rabattable et une télévision. L’étage est une mezzanine accessible par une échelle, où l’on peut dormir.

Crédit photo : Luke Thill / YouTube

Ce petit espace est idéal pour l’adolescent, qui dort dans sa maison deux à trois fois par semaine, avec des amis. Tout comme ce garçon de 14 ans qui a construit une chambre avec chauffage et wifi sous le jardin de ses parents, cette habitation lui permet d’avoir son indépendance sans quitter le foyer familial.

Cette construction a beaucoup inspiré Luke. Par la suite, il aimerait construire une maison plus grande, sur remorque, afin de l’emmener avec lui à l’université et ne pas payer de loyer étudiant.